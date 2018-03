Total lance eWallet, son service de paiement dématérialisé

publié le 19/03/2018 à 23:43

Et si on oubliait les passages en caisse pour régler son carburant ? Cette douce chimère sera bientôt possible dans une centaine des centaines de stations-service, ce qui évitera des longues minutes de queue aux automobilistes. C'est Total qui lance cette expérience dans tout son réseau. Le principe ? Dès que vous arrivez à la station-service, vous sortez votre smartphone. Une application va alors vous géolocaliser et vous demander de renseigner le numéro de pompe choisi ainsi que le carburant souhaité.



L'application est d'ailleurs capable de repérer votre carburant préféré. Plutôt malin, car il est vrai qu'on change rarement de voitures. Il ne reste plus qu'a faire le plein. Cela vous évite en plus de sortir votre carte bleue, ou la carte Total. Et d'éviter d'attendre ou de perdre votre ticket de caisse. Nom de ce système : "Total eWallet".

Une expérience lancée en octobre 2017 à Berlin a permis de démontrer la pertinence de cette solution. Il ne reste plus qu'a essayer ce service gratuit en France. Il va être déployé dans le courant de l'année 2018 dans l'ensemble des stations du pétrolier. Cela concerne aussi Elan et Access, ces 700 stations peu coûteuses.

Plusieurs sociétés emboîtent le pas de Total

D'autres sociétés s'affairent déjà à imiter l'initiative de Total. Pourquoi ne pas imaginer régler votre plein d'essence ou de gazole directement avec votre plaque d'immatriculation sans sortir votre carte bleue ? Et bien cela est déjà possible en Espagne et au Portugal. Plus de 60.000 automobilistes utilisent ce système dans plus de 100 stations services. En France, le projet de paiement de carburant avec sa plaque d’immatriculation avance avec l'association de PSA.



Ces derniers réfléchissent a un système connecté intégrant une solution de paiement sans contact via l'immatriculation du véhicule. Dans ce cas, une caméra lit et reconnaît votre plaque d'immatriculation. Selon les études cela permettrait de gagner 50 secondes à chaque plein. D'autres services embarqués sont aussi sans utiliser sa carte bancaire ni son smartphone et pourquoi pas de régler via son tableau de bord. C'est le cas pour les parkings et pour les fast-food par exemple (les drives), où des tests sont déjà en cours.