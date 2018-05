publié le 27/05/2018 à 08:53

Des services de proximité, qu'on utilise depuis longtemps prennent un coup de jeune grâce aux nouvelles technologies afin de séduire une nouvelle clientèle, les jeunes actifs. Tilli, par exemple permet de mettre en contact via son site Internet ou son application, des particuliers et des couturiers, que ce soit pour une simple retouche ou des travaux plus complexes.



L'idée est venue à une des fondatrices, alors qu'elle avait 8 mariages dans l'été et pas envie d'acheter 8 robes. Donc elle a fait appelle à une couturière pour remettre au goût du jour des vieux vêtements oubliés au fond de son armoire.

Bien sûr, on a tous des couturiers dans son quartier mais ils ne sont pas toujours ouverts quand on veut. Avec Tilli, vous passez votre commande sur le site ou l'application quand vous voulez, vous définissez vos besoins - bouton, fermeture éclair ou quelque chose d'autre plus compliqué, comme mettre une doublure à une jupe - et vous prenez rendez-vous avec un couturier. Il y en a une vingtaine sélectionnée, qui travaillent 7 jours sur 7 et de 9H à 22H.

Le couturier vient chercher le travail à domicile et vous le rapporte entre 2 et 5 jours plus tard. Le service est disponible pour l'instant sur Paris. Il le sera dans un mois à Marseille et d'ici la fin de l'année dans d'autres grandes villes.



Cowash s'intéresse elle à notre lige sale et envoie ses cowasheurs, des personnes qui habitent autour de chez vous, à votre domicile entre 7h et minuit. Vous réservez en ligne et à l'heure souhaitée, cette personne vient chercher votre linge sale, le lave chez elle ou l'emmène au pressing s'il y a besoin d'un nettoyage à sec. Elle le repasse votre linge et vous le rapporte sous 48H.

Une "cowasheuse" en action Crédit : Cowash

Faire laver et repasser une chemine coûte 2€60, avec retrait à domicile et livraison, un pantalon, 1€40 le pantalon. Le service est disponible sur Paris et en proche banlieue. Il ouvrira à Lyon en septembre. Les cowasheurs passent un test de repassage avant de pouvoir intégrer l'équipe !



L'entreprise The Keepers propose un vestiaire connecté dans les centres commerciaux et les cinémas. Vous enfermez votre manteau dans une housse en tissu. Le zip est équipé d'un code à 4 chiffres qui la verrouille. Elle est très solide et connectée. Donc si quelqu'un essaye de la déchirer, il y a une alarme. L'utilisateur peut donc aller faire ses courses ou regarder son film sans être embarrassé notamment en plein hiver par sa grosse doudoune. Pour récupérer son manteau, il suffit simplement de retaper son code.

> Le Dressing The Keepers

Pour l'instant, une demi-douzaine de vestiaires connectés sont déployés en région parisienne. Il y en aura une vingtaine supplémentaire en France à la fin de l'année. C'est un service totalement gratuit offert par le centre commercial ou le cinéma.