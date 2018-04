publié le 02/04/2018 à 08:17

La station spatiale chinoise en perdition a fini sa course sur la Terre. Tiangong-1 est tombée dans le Pacifique sud, dans la nuit du dimanche au lundi 2 avril. "Il n'y a pas eu de dégâts, et après beaucoup d'incertitudes, la station est tombée quasiment au même endroit que là où sont envoyés les satellites qui tombent dans l'atmosphère, mais de manière contrôlée", explique Florent Deleflie, astronome à l'Observatoire de Paris au micro de RTL.



Tiangong-1 était hors de contrôle depuis près de deux ans. Quant à sa chute au milieu de l'océan, "le hasard a bien fait les choses", commente le spécialiste. De taille relativement modeste - une dizaine de tonnes -, la station spatiale chinoise faisait tout de même partie des objets les plus gros "qui circulent au-dessus de nos têtes", explique Florent Deleflie, qui compare Tiangong-1 à "un gros autobus".

La station spatiale servait de laboratoire, où étaient élaborées des expériences médicales. Pourquoi la Chine a perdu le contrôle ? "C'est assez compliqué à savoir (...). Tout ce qu'on a vu dans les données publiques, c'est qu'à partir de début 2016, la trajectoire de la station n'a plus évolué que de manière naturelle", explique l'astronome. Et de nuancer : "Ce genre d'incident est assez fréquent (...). Il y a à peu près 20.000 objets catalogués" au-dessus de nos têtes.