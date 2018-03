Thomas Pesquet : "J'ai déjà perdu les 4 centimètres gagnés dans l'espace"

et Loïc Farge

publié le 31/08/2017

Comment vit-on une expérience dans l'espace ? Comment se remet-on physiquement d'une telle épreuve ? Va-t-on en sortir transformé ? Autant de questions que tout le monde se pose. Des questions auquelles Thomas Pesquet a apporté des réponses jeudi 31 août dans la Matinale de Yves Calvi sur RTL.



Le 3 juin dernier, l'astronaute français redécouvrait la gravité terrestre après un long séjour dans l'espace à bord de l'ISS. L'intéressé donne des nouvelles très rassurantes sur son état de forme. "Tout va très bien, j'ai récupéré ma forme physique et ma densité osseuse. On s'est bien occupé de moi cet été à l'Agence spatiale européenne", confie-t-il.

"Le corps est fortement modifié là-haut, où on devient un citoyen de l'espace", poursuit Thomas Pesquet. "Beaucoup de phénomènes se passent : la colonne vertébrale se détasse, donc on grandit un petit peu, le volume de fluides diminue, le système cardiovasculaire et la vision changent un petit peu", témoigne-t-il. Il explique avoir grandi de 4 centimètres à bord de la Station spatiale internationale. "Mais malheureusement je les ai perdus en revenant au sol", regrette-t-il en souriant.