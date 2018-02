publié le 11/02/2018 à 08:52

On parle beaucoup de l'arrivée prochaine de la voiture autonome. Certains professionnels se préparent eux à se lancer sur le marché du taxi autonome. Dans quelques années, commander un taxi se fera comme aujourd'hui depuis un smartphone mais le véhicule qui viendra vous chercher sera différent : il n'y aura pas de chauffeur, la voiture arrivera toute seule, s'arrêtera devant vous. Vous monterez dedans et vous serez conduit à l'adresse que vous avez indiquée au moment de la commande. Vous pourrez pendant le trajet écouter la musique stockée sur votre smartphone ou réserver via une tablette intégrée un restaurant ou acheter une place de ciné.



Le projet de taxi autonome le plus avancé est aujourd’hui celui du français Navya. C'est une voiture électrique qui peut embarquer 6 personnes. L'entreprise espère lancer son robot-taxi en phase expérimentale d'ici le deuxième semestre de cette année, à Paris ou à Lyon. Le véhicule est sans volant, sans pédale et donc sans chauffeur. Mais il est bardé d'une dizaine de capteurs, de 6 caméras et de 2 antennes GPS.

> Navya Autonom CAB coming to CES 2018 Las Vegas

Il est conçu principalement pour la ville. Il y circulera à 50 km/h maximum. Au plus, il vous emmènera à l'aéroport à 90 km/h maximum.

De son côté, Panasonic Automotive prépare son concept de taxi autonome à l'horizon 2030. Il s'agit là d'un produit très haut de gamme et pour des longs parcours. Il faut imaginer une compagnie de taxis longue distance, dont vous serez client - donc connu et identifié - et par exemple pour entrer dans le véhicule, une caméra scannera votre iris et vous ouvrira la porte.

> Autonomous Living Space Cabin

L'intérieur nous sumble aujorud'hui très futuriste. Par exemple, il y aura des caméras thermiques qui analyseront la température de votre corps. Vous verrez le résultat sur le plafond, avec des zones rouges si vous avez trop chaud. La température de votre siège s'adaptera alors automatiquement. L'air sera également purifié. Tout l'habitacle est recouvert de matériaux intelligents.



Les vitres sont des écrans Oled transparents. Vous les caressez du bout des doigts et ils s'obscurcissent. Evidemment dans ce taxi autonome, tout est connecté et vous avez accès à des services en ligne. Sur vos vitres-écrans vous pouvez sélectionner par exemple un bouquet de fleurs et le faire livrer où et quand vous le souhaitez. L'habitacle de la voiture est recouvert de panneaux en teck. En les caressant vous pouvez monter ou baisser le son de la radio.



Ce taxi autonome sera réservé à de longs trajets. Vous pourrez doncà l'intérieur, en retournant votre siège, vous créer une sorte de bulle pour travailler ou assister à une vidéo conférence. Vous serez totalement isolé et vos voisins n'entendront et ne verront rien.