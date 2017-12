Super Lune : comment l'observer dimanche 3 décembre

publié le 01/12/2017 à 18:48

C'est un phénomène qui arrive régulièrement. Mais en 2017 la Super Lune n'apparaîtra qu'une seule fois, dimanche 3 décembre. Il y en avait eu trois en 2016. La lune sera pleine à 16h47 en France métropolitaine. Il faudra cependant attendre 20 minutes après le coucher du soleil pour voir la Super Lune de façon optimale.





Le phénomène de Super Lune s'explique par la coïncide. Notamment au moment où la Lune passe au plus près de la Terre. C'est pour cela que nous allons la voir plus grosse. La Lune sera dans sa totalité éclairée, ce qui permet d’en distinguer plus facilement à l’œil nu les contrastes. L’Observatoire de Paris, plus grand pôle national de recherche en astronomie, annonce que la Lune sera donc à 357.983 km de la Terre à son lever.

La première Super Lune d'une série de trois

La Super Lune de ce dimanche 3 décembre est la première d'une série de trois. Les deux autres auront lieu le 1er janvier 2018, avec une distance de 356 564 km à la Terre, et le le 31 janvier 2018, avec une distance Terre-Lune sera de 358 995 km.





Au XXIe siècle, il faudra attendre le 25 novembre 2034, pour voir la Lune passer sous la limite des 356 500 km.