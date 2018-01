"Super Lune" : à quelle heure et où l'observer en France ce lundi ?

publié le 01/01/2018 à 17:11

C'est le premier cadeau de l'année 2018. Une "super Lune" sera observable en France, ce lundi 1er janvier. Cela signifie qu'elle sera plus grande et plus lumineuse qu'en temps normal. Pour que ce phénomène se produise, il faut à la fois qu'il y ait une pleine Lune et que celle-ci se trouve plus proche de la Terre qu'à l'ordinaire.



Cette nuit, la Lune devrait se trouver à 356.564 kilomètres du centre de la Terre à son lever, selon les calculs de l'Observatoire de Paris. En temps normal, cette distance varie chaque mois entre 356.000 et 406.000 kilomètres puisque notre satellite tourne "selon une orbite en forme d'ellipse autour de la Terre", rappelle Le Parisien.

On la verra donc 14% plus grosse et environ 30% plus lumineuse. L’occasion d’observer tous les détails à sa surface à l’œil nu. Repérez les tâches les plus sombres qu’on appelle des mers lunaires, en fait de grandes étendues de basalte", précise au Parisien Olivier Las Vergnas, président de l’association française d’astrologie.

Pour profiter au maximum de ce phénomène, il faudra attendre la nuit car c'est à 22h48 que la Lune sera pleine à son périgée, c'est à dire au plus proche de la Terre. Pour l'observer, il faudra bien entendu que les conditions météorologiques soient optimales et le ciel dégagé. La prochaine "super Lune" est prévu pour le 31 janvier prochain.