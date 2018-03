publié le 27/09/2016 à 22:20

La conférence d'Elon Musk, le patron de SpaceX, était l'événement le plus attendu du Congrès International d'Astronautique, ce mardi 27 septembre. Il faut dire que le génie milliardaire, tantôt qualifié de fou et tantôt qualifié de visionnaire, devait présenter son programme de colonisation de Mars. Elon Musk est en effet convaincu de pouvoir amener des centaines de personnes sur la planète rouge à partir de 2023. Des premiers colons qui auront pour mission de terraformer Mars, afin de faire de l'Homme une "espèce multiplanète".



En amont de cette conférence, SpaceX a dévoilé une vidéo représentant les fusées et le vaisseau spatial qui nous conduiront jusqu'à Mars ainsi que leur schéma de vol et d'atterrissage. À en croire cette vidéo, le plan d'Elon Musk et de ses équipes est de faire voyager les colons martiens en deux étapes.

Un voyage en deux étapes

La première consiste à envoyer leur navette orbite et la seconde devrait permettre d'envoyer un autre vaisseau pour ravitailler le premier, afin de lui permettre d'entamer son voyage pour Mars, en déployant notamment d'impressionnants panneaux solaires. Pour réduire les coûts, SpaceX prévoit notamment d'utiliser une seule et même fusée lors des deux étapes de lancement. Ce n'est pas irréaliste, l'entreprise l'a déjà fait ces derniers mois, seulement elle a aussi été confrontée à de nombreux échecs. Cela n'entame pas la motivation du milliardaire fantasque qui envisage déjà l'exploration complète du système solaire.