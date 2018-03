publié le 30/05/2016 à 14:12

Les 30.000 kilomètres de voies ferrées qu'il y a en France vont être surveillés grâce aux satellites. La SNCF sera alertée, par exemple, dès qu'un arbre tombera quelque part sur une voie. Les satellites préviendront si des rails sont inondées en cas de tempête. Cela sera possible avec les photos prises depuis l'espace. Mais une technologie de très haute précision peut permettre d'aller encore plus loin. On l'appelle l'interférométrie.



Ce sont des sortes de radars qui permettent de détecter un minuscule déplacement. Ils servent déjà à étudier la montée des océans à cause du réchauffement climatique. Le satellite envoie des ondes à la surface de l'eau. Les ondes lui reviennent. Il recommence sans cesse, calcule la distance. Si celle-ci change, il le détecte. Pour les trains, ça permettra de repérer si des rails ont bougé, de signaler un affaissement de 2 centimètres seulement. Aujourd'hui pour le savoir, les agents de la SNCF doivent aller voir eux même. Là ils seront prévenus depuis l'espace.

La SNCF et l'Agence spatiale (Cnes) vont donc travailler ensemble pour améliorer la circulation et la sécurité des trains. Tout cela devrait permettre aussi peut-être de réduire les retards.