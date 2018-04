Snapchat revient à l’affichage chronologique des stories

Snapchat et Instagram ont suspendu l'accès aux GIF dans leur application

Snapchat est peut-être en passe de céder à la pression populaire. Deux mois après la refonte de l'application, qui rompait avec son interface historique, le service d'envoi de messages et images éphémères fondé par Evan Spiegel a commencé à faire machine arrière. D'après le site spécialisé américain TechCrunch, Snapchat est revenu à l’affichage chronologique inversé des stories, son format d'images hyper populaire qui met bout à bout de courtes séquences visionnables durant 24 heures.



Le changement est effectif pour un petit nombre d’utilisateurs aux États-Unis. La mise à jour sépare aussi les chats et les stories en deux onglets distincts. Contacté par RTL Futur, Snapchat n’a pas encore confirmé si ces changements avaient vocation à être étendus à plus d’utilisateurs dans les prochaines semaines.

Déployée début février, la nouvelle version de Snapchat a introduit un nouveau mode de présentation des conversations. Ces dernières ne s'affichent plus de façon chronologique mais en fonction des affinités avec les utilisateurs, un classement régi par les algorithmes. Le système, qui privilégie les liens entre les utilisateurs au détriment des publications les plus récentes, a semé la confusion chez les fidèles de l’application qui l’ont accusée de les faire passer à côté des stories de certains de leurs contacts.

Les utilisateurs critiquaient la nouvelle interface

Une pétition lancée en janvier pour réclamer un retour à l’ancienne version avait recueilli plus d’un million de signataires. Les utilisateurs critiquaient également la nouvelle interface de l’application qui regroupe désormais dans un même onglet les stories des annonceurs, des influenceurs et celles des médias.



Cette fronde n’avait pas particulièrement ému la direction de Snapchat qui a répété son intention de maintenir le cap, nécessaire, selon elle, pour élargir l’audience du service, en proie à des difficultés financières depuis de nombreux mois.