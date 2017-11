publié le 22/11/2017 à 20:22

Les indices se multiplient autour de la prochaine grosse annonce de Samsung. En développement depuis plusieurs années, le Galaxy X, le nom de code du smartphone à écran pliable du constructeur sud-coréen, pourrait être dévoilé dans les prochains mois. Le site MobielKopen a découvert lundi 20 novembre l'apparition de la référence SM-G888N0 - qui serait le nom de l'appareil auprès de différents organismes de certifications sud-coréen - sur la page consacrée au support des terminaux Samsung.



Sa présentation pourrait intervenir entre le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas début janvier et le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone fin février. Le magazine Forbes table sur la première option, afin de ne pas parasiter l'annonce du prochain Galaxy S9 qui intervient tous les ans autour du salon catalan. Selon Forbes, encore, Samsung prévoirait une production limitée à 100.000 exemplaires et une commercialisation en Corée du Sud pour prendre la température du marché.

Ceci est un indice Crédit : Samsung

Peu après le lancement du Galaxy Note 8, début septembre, Samsung avait laissé entendre dans Bloomberg que la sortie d'un smartphone à écran pliable était bien envisagée pour 2018. "En tant que dirigeant de l'entreprise, je peux affirmer que notre objectif est une sortie en 2018 (...) lorsque nous aurons réglé certains soucis", assurait Koh Dong-jin, président de Samsung Electronics Mobile.



La possibilité d'un lancement a pris un peu plus d'épaisseur fin septembre lorsque le site néerlandais Lets go Digital a repéré l'enregistrement d'un appareil de l'entreprise sous la référence SM-G888N0 auprès de la National Radio Research Agency, l'organisme délivrant les certifications pour les produits technologiques en Corée du Sud, et auprès du Bluetooth Special Interest Group, en charge des appareils à liaison Bluetooth. Cette référence ne correspond à aucun modèle existant chez Samsung.

Un projet de longue date

Depuis plusieurs années, le bruit court que le fabricant sud-coréen va révolutionner le monde de la téléphonie mobile avec un appareil à l'écran dépliable digne des meilleurs films de science-fiction. Samsung Display, la filiale du groupe en charge des écrans, a déjà présenté des prototypes de dalles OLED flexibles. Mais le projet est jusqu'à présent resté lettre morte en raison de barrières technologiques trop importantes, inhérentes aux écrans et aux batteries inadaptés aux torsions et au placement des différents composants internes.



Avant de lancer la commercialisation d'un smartphone flexible totalement fonctionnel, Samsung a embrassé plusieurs pistes. Dès 2011, la marque présentait un concept vidéo de téléphone à écran AMOLED flexible, aux faux airs de feuille de papier transparent.

> Amazing Screen Technology : Samsung Flexible AMOLED

Deux ans plus tard, la marque présentait une vidéo montrant un appareil ressemblant à un smartphone classique, capable de se transformer en tablette 7 pouces une fois déplié.

> 2014 Samsung Flexible OLED Display Phone and Tab Concept

En 2015, la presse évoquait ensuite le Project Valley, un smartphone pliable en deux comme une boîte de maquillage de poche doté d’un écran OLED flexible de 5 pouces capable de se dérouler jusqu’à 8 pouces et faire office de petite tablette.



En mai dernier, la firme présentait un concept différent de smartphone à écran OLED de 5,7 pouces enroulable sur un cylindre de 10 millimètres de diamètre.

> Samsung Display rollable OLED prototype

Fin 2016, Samsung publiait un nouveau brevet relatif à un smartphone pliable grâce à un système de charnière similaire à celui utilisé par Microsoft pour son Surface Book.