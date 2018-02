publié le 20/02/2018 à 07:05

Dans une semaine à peine, le voile sera levé sur le Galaxy S9. Samsung doit présenter le successeur du Galaxy S8 à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Barcelone dimanche 25 février, avant l'ouverture du Mobile World Congress. Un événement à suivre à partir de 18 heures sur RTL Futur. La plupart des caractéristiques du prochain smartphone du constructeur sud-coréen ont déjà fuité dans la presse spécialisée, dissipant la plupart des zones d'ombres autour du téléphone.



De son côté, Samsung a partagé la semaine dernière trois vidéos mettant en lumière certaines fonctionnalités des appareils. Elle confirment la présence d'un appareil photo capable de capturer des scènes très rapides dans des conditions de très basse lumière et l'intégration des émojis en 3D à la manière des Animojis d'Apple.

Le prix du Galaxy S9 ne fait plus vraiment mystère également. À l'instar des autres appareils haut de gamme du marché, l'inflation devrait gagner le prochain fleuron de Samsung qui s'approcherait ainsi de la barre symbolique des 1.000 euros, déjà franchie par l'iPhone.

Design

Le Galaxy S9 ne va pas marquer de franche rupture avec son prédécesseur sur le plan du design. Le blogueur Evan Blass, spécialisé dans les fuites de smartphones, a diffusé fin janvier plusieurs clichés des appareils qui confirment leur ressemblance avec la génération précédente. Le Galaxy S9 devrait cependant aller plus loin dans le design borderless avec une bordure inférieure plus fine que sur la génération précédente.

Le Galaxy S9 devrait approfondir le design borderless du S8 Crédit : Winfuture

Un recentrage du capteur d'empreintes digitales sous l'appareil photo est aussi attendu. La prise Jack devrait toujours être de la partie. Selon ETNews, le nouveau Galaxy devrait également bénéficier de haut-parleurs stéréo.

Écran

Samsung devrait une nouvelles fois proposer deux versions. La première, le Galaxy S9, héritera d'un écran OLED à la diagonale de 5,8 pouces. La seconde, le Galaxy S9+, d'un écran OLED de 6,2 pouces. Les deux seront toujours incurvés sur les côtés et capables d'afficher une définition QuadHD de 2960x1440 pixels. Les utilisateurs pourront toujours opter pour une image Full HD pour gagner en autonomie.

These are the Samsung Galaxy S9 and S9+ https://t.co/deXGg39m0d pic.twitter.com/RNGezrF4Bs — Evan Blass (@evleaks) January 26, 2018

Performances

Comme chaque année, Samsung devrait équiper son nouveau flagship des puces les plus puissantes du marché. En France, le Galaxy S9 sera propulsé par le processeur Exynos 9810 associé à 4 ou 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une unité dédiée à l'intelligence artificielle viendra en appui de la plupart des fonctions du smartphone, à la manière de ce que propose déjà Huawei avec le processeur Kirin 970. La pouce Snapdragon 845 de Qualcomm est attendue aux États-Unis.



L'intelligence artificielle du processeur devrait être mise à contribution par l'assistant vituel Bixby, dont l'aventure n'a jamais encore vraiment démarré dans l'Hexagone, faute de traduction et de services partenaires. Une nouvelle interface basée sur Android 8.0 Oreo devrait renouveler l'expérience utilisateur proposée par Samsung. Le site SamMobile évoque même une refonte graphique de la surcouche logicielle.

Photo

Le Galaxy S9 va mettre l'accent sur la partie photo. La presse spécialisée confirme depuis plusieurs jours que le smartphone profitera d'un objectif à ouverture variable. Le capteur sera capable de changer de f/1,5 à f/2,4 automatiquement pour améliorer la qualité des clichés en fonction de la luminosité. Une première dans l'industrie. Le Galaxy S9+ bénéficiera en outre d'un second capteur de 12 Mpx à ouverture f/2.4. Un mode vidéo ralenti capable d'enregistrer près de 500 images par seconde en Full HD (1080p) est également pressenti.

L'objectif du Galaxy S9 devrait bénéficier d'une ouverture variable Crédit : WinFuture

Samsung devrait améliorer le système de reconnaissance faciale du Galaxy S9 en proposant un dispositif qui associerait le capteur infra-rouge du scanner d'iris (déjà en place sur le Galaxy S8) et l'appareil photo en façade. L'outil serait capable de déverrouiller l'appareil de jour comme de nuit avec plus de précision et de sécurité que tous les systèmes de reconnaissance faciale proposés par Samsung jusqu'à présent.



Enfin plusieurs sources confirment que les capteurs du Galaxy S9 pourront aussi être utilisés pour suivre le visage de l'utilisateur et animer des avatars en mode selfie, à la manière des Animojis de l'iPhone X d'Apple. Le site ETNewsaffirme que la fonctionnalité sera plus évoluée que celle proposée par Apple.

Prix

C'est quasiment une certitude : le prix du Galaxy S9 va être revu à la hausse. Plusieurs sources annoncent une augmentation de 100 euros du tarif des smartphones. Le Galaxy S9 et le Galaxy S9+ devraient être proposés à respectivement 909 euros et 1.009 euros dans l'Hexagone. L'an dernier, le Galaxy S8 était affiché à 809 euros au lancement. Les livraisons devraient débuter début mars.