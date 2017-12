Samsung devrait lancer le Galaxy S9 en mars 2018

publié le 18/12/2017 à 19:05

Samsung devrait lancer son prochain smartphone haut de gamme fin février 2018. Selon les informations de Bloomberg, le leader mondial de la téléphonie devrait présenter le Galaxy S9 et le Galaxy S9+ en ouverture du Mobile World Congress de Barcelone, le 26 février prochain. Les deux appareils seraient commercialisés en mars. La marque sud-coréenne souhaiterait avancer le calendrier du S9 pour mieux concurrencer l'iPhone X et les derniers haut de gamme Android. La marque sud-coréenne miserait donc sur une annonce en amont du salon espagnol, comme pour le lancement du Galaxy S7 en 2016. L'an dernier, Samsung avait présenté le Galaxy S8 à l'occasion d'une conférence à New York un mois plus tard, fin mars, avant de le commercialiser le 28 avril.



Le Galaxy S9 et sa déclinaison grand format devraient s'apparenter à des évolutions du Galaxy S8, qui fut l'un des premiers smartphones à embarquer un écran borderless cette année en réduisant à l'extrême les bordures en haut et en bas de la face avant de l'appareil.

Les premières images publiées par des sources proches des chaînes de production de Samsung montrent un double capteur photo qui serait une évolution de l'appareil embarqué par le Galaxy Note 8.

> Samsung Galaxy S9: 360 renders EXCLUSIVE

Cette première fuite dévoile aussi un capteur d'empreintes digitales positionné sous l'appareil photo au dos de l'appareil, et non décentré comme sur le S8. Cela signifierait que la marque n'est pas parvenue à embarquer ce composant sous l'écran, alors qu'un premier fabricant a annoncé récemment un smartphone équipé d'un tel système.

La reconnaissance d'iris améliorée ?

Cette nouvelle génération devrait bénéficier des deux derniers processeurs de Qualcomm Snapdragon 845, aux États-Unis et en Asie, et Exynos 9810, en Europe, deux puces promettant de meilleurs performances et une sécurité renforcée. La capacité de la batterie devrait être légèrement supérieure aux 3.000 mAh des générations précédentes.



Selon certaines sources sud-coréennes, le système de reconnaissance d'iris en deux dimensions devrait bénéficier de sa propre caméra et de fonctions améliorées afin de mieux rivaliser avec le dispositif Face ID en 3D de l'iPhone X. Le prix n'a pas filtré. Cette année, le Galaxy S8 et le S8+ ont été proposés à respectivement 809 et 909 euros en France.