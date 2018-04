publié le 30/04/2018 à 21:13

L'énergie éolienne du futur se trouve sur un flotteur en mer. L'éolienne flottante Floatgen a quitté le port de Saint-Nazaire ce dimanche 29 avril dans l'après-midi, pour rejoindre la zone d'essais en mer SEM-REV au large du Croisic (Loire-Atlantique), à une vingtaine de kilomètres des côtes. Elle y sera testée en conditions réelles de fonctionnement pendant 2 ans.



Conçue par la société Ideol et assemblé dans le port de Saint-Nazaire, le prototype fait 60 mètres de haut, est posée sur un socle flottant de 36 mètres de large et peut produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 5.000 habitants.

L'expérience vise à tester la résistance des ancrages de l'éolienne, sa capacité à résister à la houle et aux tempêtes et la stabilité de la plateforme. Si l'opération est un succès, Ideol envisage de se lancer dans le développement de fermes éoliennes flottantes commerciales.

Le 20 avril dernier, un autre prototype d'éolienne flottante a été inauguré près de Brest. Très en retard sur le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark, locomotives européennes de l'éolien offshore, la France compte sur le flottant pour exploiter ses gisements de vent les plus importants, en Bretagne et en Méditerranée. Les éoliennes flottantes ont en effet l'avantage de pouvoir être installées en eaux profondes, contrairement aux éoliennes "posées".