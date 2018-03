publié le 29/05/2017 à 18:52

Bouygue Telecom met fin à son tour aux frais d'itinérance en Europe. Depuis ce lundi 29 mai, les clients de l'opérateur filiale du groupe de BTP peuvent utiliser leur forfait en Europe comme en France sans surcoût supplémentaire. Ils ne sont plus surfacturés lorsqu'ils passent un appel, envoient un SMS ou surfent sur Internet depuis l'un des 31 pays de l'Espace économique européen et les DOM. Le basculement est automatique et sans surcoût.



La quantité de données Internet utilisable n'est cependant pas la même que celle allouée dans le forfait initial. Des plafonds sont fixés à 1, 5, 10, 15 et 25 gigas mensuels selon le forfait souscrit.



Les offres B&You et Sensation 24/24 20 Mo et 1 Go sont utilisables dans leur totalité en Europe et dans les DOM. En revanche, les forfaits 20, 50 et 75 Go sont respectivement plafonnés à 5, 10 et 15 Go de données Internet utilisables en Europe et dans les DOM. Pour consommer davantage de data, il faut opter pour l'offre Sensation 100 Go à 99,99 euros par mois qui autorise un plafond de 25 Go par mois en itinérance en Europe ainsi qu'aux États-Unis et aux Canada.

Free et Orange ont déjà pris les devants

Bouygues Telecom est le troisième opérateur français à anticiper la directive européenne sur la fin des frais d'itinérance qui doit entrer en vigueur le 15 juin. Free avait devancé l'appel le 14 mars en offrant les communications téléphoniques et 5 Go de données Internet en 3G pour les abonnés à son forfait à 19,99 euros voyageant dans 35 pays, dont l'Europe, les États-Unis, le Canada, Israël et l'Australie.

Depuis le 18 mai, Orange permet à tous ses abonnés Orange et Sosh d'utiliser leurs forfaits sans surcoût lors de leurs séjours en Europe ainsi qu'en Suisse et en Andorre. De son côté SFR a seulement lancé des offres roaming pour ses clients RED et sera le dernier opérateur de l'Hexagone à passer à l'acte. L'opérateur au carré rouge a déjà indiqué qu'il comptait plafonner la consommation de données Internet.

Pour tous les consommateurs le 15 juin

À partir du 15 juin, la fin des frais de romaing en Europe sera une réalité pour tous les consommateurs. Les forfaits et les offres par carte prépayée de tous les opérateurs seront utilisables sans surcoût dans tous les pays de l'Espace économique européen. Les tarifs des appels, des SMS et du surf Internet mobile seront alignés sur les tarifs locaux, même si des exceptions et des plafonds sont prévus pour limiter les abus potentiels des consommateurs.



En attendant la riposte des autres opérateurs, et leurs nouvelles offres visant à compenser le manque à gagner provoqué par la fin des frais de roaming dans l'UE, le moyen le plus simple de réduire sa facture téléphonique lors d’un séjour à l’étranger reste d’utiliser des applications mobiles comme Skype, Viber ou WhatsApp tout en étant connecté à un réseau WiFi ou de se procurer une carte SIM locale pour les propriétaires de smartphones bénéficiant d’une offre dual SIM.