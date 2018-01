Quelles nouveautés pour les smartphones en 2018 ?

publié le 03/01/2018 à 15:42

Au sortir de deux années assez faibles en innovation, pendant lesquelles les constructeurs se sont surtout attachés à améliorer les fonctions existantes des smartphones, 2017 a été un exercice plutôt riche en nouveautés dans le secteur de la téléphonie.



Les douze derniers mois ont d'abord été marqués par l'avènement des écrans dits "borderless". Dans le sillage du Galaxy S8, quasiment tous les modèles premium affichent désormais un ratio 18:9 allongé.

Ce type d'écran renforce l'immersion de l'utilisateur sans perdre en compacité grâce à la réduction des bordures en haut et en bas de la face avant du téléphone.

Réservé aux smartphones haut de gamme, ce format a commencé à s'étendre aux appareils milieu de gamme en fin d'année et devrait devenir plus accessible pour le consommateur dans les prochains mois. Sur le segment haut de gamme, 2018 devrait intensifier la tendance aux écrans OLED dont les contrastes et les couleurs sont plus prononcés.

Des capteurs d'empreintes sous les écrans borderless

La nouvelle norme "borderless" a sonné le glas du traditionnel bouton d'accueil sur les smartphones haut de gamme. Faute de pouvoir les intégrer sous l'écran sans perdre en réactivité, les constructeurs ont déplacé les capteurs d'empreintes digitales à l'arrière ou sur la tranche de leurs appareils.



Un positionnement beaucoup moins ergonomique. Mais cela devrait changer. Sous l'impulsion de Qualcomm et Vivo notamment, les prochains mois devraient voir débarquer les premiers modèles équipés d'un scanner d'empreintes performant sous l'écran.



Sur le plan de la sécurité toujours, 2018 devrait voir la reconnaissance faciale en trois dimensions débarquer sur Android. Lancée par Apple avec Face ID, cette technologie simple, rapide et fiable surpasse pour l'instant les dispositifs proposés par la concurrence.



Mais cette dernière devrait rapidement combler son retard. Honor promet déjà un système plus performant que Face ID.

Plus d'intelligence artificielle et de réalité augmentée

Sous l'impulsion de Huawei et Apple, 2017 a vu arriver sur le marché les premiers smartphones dotés d'une puce dédiée à l'intelligence artificielle. Cette technologie améliore la puissance de calcul du processeur et vient en soutien de toutes les fonctions du téléphone.



Elle améliore la reconnaissance d'images, la traduction instantanée et augmente sa durée de vie. Les prochains processeurs de Qualcomm et Mediatek devraient s'inscrire dans cette tendance.



2018 devrait aussi voir débarquer davantage d'applications en réalité augmentée. Popularisée par Pokémon Go et Snapchat, cette technologie permet d'afficher des éléments virtuels dans l'environnement réel à travers la caméra d'un smartphone.



Peu d'applications en tirent encore profit à l'heure actuelle, mais Apple, Google, Samsung, Facebook et leurs développeurs mettent tout en oeuvre pour proposer rapidement des usages innovants à destination du grand public.

La fonction portrait photo de plus en plus étendue

Réservés aux modèles les plus chers jusqu'à présent, les doubles capteurs photo devraient généraliser la fonction portrait avec flou d'arrière-plan dans les smartphones milieu de gamme.



Proposée par de nombreux Android haut de gamme et pour la première fois par Apple avec l'iPhone 8, l'iPhone 8 plus et l'iPhone X, la charge sans-fil QI devrait aussi s'étendre à un plus grand nombre de modèles qui devront alors troquer leur habillage en métal pour du verre. Et leurs propriétaires s'équiper d'une coque de protection.



Enfin, les experts s'accordent à dire que la capacité des batteries devrait être revue à la hausse après une année placée sous le signe de la prudence à la suite du scandale du Galaxy Note 7. Les batteries de 4.000 mAh, comme le proposent déjà le Huawei Mate 10 Pro ou le Razer Phone, devraient se multiplier dans les prochains mois.