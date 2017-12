publié le 04/12/2017 à 07:32

Cours en ligne, applications, livres, robots, kits… les langages de programmation pour enfants peuvent prendre plusieurs formes pour les enfants. Le codage, c'est la communication avec l'ordinateur pour exécuter un programme.



Et cela fait 50 ans, ce lundi 4 décembre, qu'il existe pour les enfants. Google lui rend hommage dans un Doodle interactif pour l'occasion. Le langage de programmation est construit à partir d'une grammaire, qui inclut des symboles et des règles syntaxiques.





Les langages de programmation pour enfants ont évolué en cinquante ans, notamment parce qu'elle se pratique de plus en plus tôt. Alors que l’informatique est omniprésente dans notre société, l’initiation à la programmation semble de plus en plus se démocratiser.

L’initiation à la programmation informatique est arrivé récemment dans les programmes scolaires du lycée et du collège et de plus en plus d’initiatives voient le jour en France. Depuis 2017, cette "discipline" est devenue une épreuve au brevet des collèges. Les candidats doivent désormais plancher sur une épreuve de programmation informatique.

Qu'est-ce que sont les langages de programmation pour enfants. Crédit : Google