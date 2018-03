publié le 11/03/2018 à 10:02

Plus besoin de sortir sa carte de crédit ou de compter sa monnaie pour régler ses achats. Payer avec son smartphone est déjà une réalité avec les applications de paiements sans contact. Un nouvel acteur de poids va venir gonfler leurs rangs dans l'Hexagone. Samsung a annoncé jeudi 8 mars que son système de paiement sur mobile sera disponible en France avant l'été, probablement d'ici mai. Pressenti pour le lancement du Galaxy Note 8 en septembre dernier, le service débarque finalement dans le sillage du Galaxy S9, qui s'affichera chez les opérateurs à partir du 16 mars. Il rejoint Apple Pay, le service d'Apple, arrivé en France en juillet 2016.



Samsung Pay sera accompagné par le groupe BPCE pour son lancement. Le service sera d'abord disponible chez la Banque Populaire et la Caisse d'épargne. Seuls leurs clients pourront profiter de l'application sur leur smartphone dans un premier temps. Ces derniers devront en outre disposer d'un Galaxy S9, S8, S7, Note 8 ou A8, les seuls appareils compatibles. Samsung devrait annoncer d'autres banques partenaires au cours du deuxième semestre pour élargir la disponibilité du service. Avec 19 établissements partenaires (dont la BPCE, la Société Générale, le Crédit Mutuel et plusieurs néo-banques), Apple bénéficie d'une confortable avance sur son rival sud-coréen.

L'empreinte ou l'iris pour authentifier le paiement

Comme Apple Pay, Samsung Pay repose sur la technologie de paiement sans contact NFC. Elle permet de régler un achat en pointant son smartphone au-dessus du terminal de paiement sans contact d'un commerçant sans avoir à saisir un code à quatre chiffres. L'authentification se fait par l'intermédiaire du smartphone, soit par l'empreinte digitale (Apple et Samsung), soit par la reconnaissance faciale (Apple) ou le scanner d'iris (Samsung). Il est possible d'utiliser un code PIN. Samsung Pay ne fonctionne pas encore avec les montres Galaxy Gear, à l'inverse d'Apple Pay, déjà compatible avec l'Apple Watch. Le service est sécurisé par un système de cryptage des données. Un cryptogramme unique est créé lors de chaque transaction, indique Samsung.

Les montants de paiement autorisés sont les mêmes que ceux des cartes bancaires associées au smartphone. Cela permet de s'affranchir du plafond de 30 euros autorisé pour les paiements sans contact par carte de crédit pour régler des montants de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines d'euros. Samsung Pay permet d'enregistrer plusieurs cartes de crédit dans son application. L'utilisateur n'a qu'à les faire défiler sur son smartphone pour sélectionner celle avec laquelle il souhaite régler son achat. Le service intègre également les cartes de fidélité de 500 enseignes et est compatible avec les cartes Tickets Restaurants. Il fonctionne aussi à l'étranger selon les modalités des cartes de crédit intégrées à l'application.