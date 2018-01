Qu'est-ce que le HomePod, le nouveau produit lancé par Apple au printemps

publié le 24/01/2018 à 19:10

Apple s'apprête à entrer pour de bon dans la bataille des enceintes connectées à commande vocale. Le groupe informatique américain a annoncé mardi 23 janvier le lancement du HomePod aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie le 9 février pour 349 dollars. Les utilisateurs français devront patienter jusqu'au printemps pour trouver cet objet cylindrique d'une vingtaine de centimètres de hauteur au design épuré dans les Apple Store. Son prix en euro n'a pas été communiqué.



Présenté en juin dernier, le HomePod est la réponse d'Apple à Amazon et Google qui ont déjà lancé leurs enceintes il y a plusieurs mois. Convaincus que la commande vocale sera la prochaine interface de référence, les géants du numérique s'affrontent sur ce terrain pour imposer leur écosystème de services dans le foyer des utilisateurs.

Précurseur en la matière, Amazon est actuellement le numéro un du marché avec 20 millions d'enceintes Echo (à partir de 100 euros) écoulées, devant Google (à partir de 59 euros) et ses 7 millions de clients Home. L'enceinte Amazon Echo est aussi attendue dans l'Hexagone à cette période.

D'abord une enceinte musicale

Comme les enceintes d'Amazon avec Alexa et celles de Google avec Assistant, le HomePod repose sur un assistant virtuel, Siri. Grâce à six microphones, il peut répondre aux questions orales (actualité, sport, trafic, météo...) de ses propriétaires en allant chercher les réponses sur Internet, lire les flashs d'actualité de médias partenaires, envoyer des messages ou commander des services via le compte Apple de son propriétaire. Il est aussi relié à l'application Apple Home pour contrôler les objets connectés de la maison.

Le HomePod mise davantage sur ses qualités acoustiques que sur l'intelligence artificielle Crédit : AFP

Plus que ses capacités de reconnaissance vocale, Apple mise sur le catalogue d'Apple Music et les qualités acoustiques du HomePod pour séduire le public. "De la même manière que l'iPod a révolutionné la musique portable, le HomePod va réinventer la musique à domicile", prédisait en juin Phill Schiller, vice-président d'Apple chargé du marketing.



Équipé de sept haut-parleurs et d'un caisson de basse, le HomePod emprunte certaines fonctionnalités propres aux enceintes spécialisées (Sonos), comme la spatialisation du son, permettant à l'enceinte d'adapter son volume à la disposition de la pièce dans laquelle elle se trouve.



En l'absence de AirPlay 2 à la sortie, la fonction "multiroom", qui permet de synchroniser plusieurs HomePod pour les transformer en système HiFi, ne sera pas disponible au lancement. Elle sera intégrée ultérieurement par l'intermédiaire d'une mise à jour logicielle gratuite, précise Apple.

Un produit de luxe

Apple fait le pari que les qualités acoustiques du HomePod et l'expérience utilisateur propre aux produits du groupe permettront de justifier un prix plus élevé que la concurrence aux yeux des consommateurs. Amazon et Google misent de leur côté sur l'ouverture de leurs écosystèmes en mettant leurs assistants à disposition des constructeurs tiers.



De l'entrée de gamme (Google Home mini, 59 euros) aux produits pour mélomanes (les enceintes Sonos ou Google Home Max, à plus 200 euros), plusieurs dizaines d'enceintes connectées sont aujourd'hui compatibles avec Amazon Alexa et Google Assistant.