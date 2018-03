Pourquoi vous allez entendre plus de pub en écoutant de la musique sur YouTube

publié le 23/03/2018 à 16:30

YouTube va augmenter le nombre de messages publicitaires diffusés entre deux vidéos musicales. La plateforme de streaming souhaite ainsi frustrer les internautes qui utilisent le service comme un site de streaming gratuit afin de promouvoir son offre payante. "Vous n'allez pas être content si vous entendez une publicité dans la foulée de Stairway to Heaven", a fait savoir Lyor Cohen, directeur de la division musicale de YouTube, dans une interview donnée à Bloomberg lors du festival South by Southwest.

Vers la fin du tout-gratuit

YouTube entend ainsi donner des gages à l'industrie musicale et faire taire les critiques sur le préjudice causé par la plateforme aux maisons de disques. Ces dernières lui ont longtemps reproché d'héberger des vidéos ne respectant pas les règles de droits d'auteur et de ne pas suffisamment rémunérer les artistes et les labels.

L'augmentation du nombre de publicités doit aussi faire croître mécaniquement les recettes publicitaires de YouTube, et la part qu'elle reverse aux majors. L'an passé, la plateforme a généré des revenus estimés à 10 milliards de dollars.

S'imposer dans le streaming par abonnement

YouTube, qui a habitué ses utilisateurs à bénéficier de son immense catalogue musical sans avoir à sortir leur carte bancaire, veut aussi se frayer un chemin dans le marché ultra-concurrentiel du streaming musical par abonnement, partagé pour l'essentiel entre Spotify, Apple Music et Deezer.



La stratégie de la plateforme n'est pas encore très claire à ce sujet. YouTube Red propose déjà de visionner des vidéos sans publicités pour 9,99 dollars par mois et offre des fonctionnalités exclusives à ses abonnés, comme la création de playlists et le visionnage de contenus originaux. Le service n'est pour l'instant déployé qu'aux États-Unis. Il devrait s'ouvrir à de nouveaux pays, dont la France dans les prochaines semaines.