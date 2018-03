publié le 28/04/2016 à 07:53

Une start-up emblématique de la French Tech s'apprête à passer sous pavillon finlandais. Nokia a annoncé mardi 26 avril dans un communiqué de presse son intention de racheter Withings, pionnier français des objets connectés. La transaction devrait s'établir à 170 millions d'euros et être actée "sous trois mois", confie à RTL.fr Ramzi Haidamus, président de Nokia Technologies, la nouvelle entité dédiée à l'électronique grand public du géant finlandais basée en Californie.





Les 200 salariés de Withings, basés à Issy-les-Moulineaux, Boston, Cambridge et Hong-Kong ne devraient pas quitter leurs bureaux. Nokia assure qu'il n'est pas question de plan de départs volontaires ou forcés. Les équipes de la start-up française seront intégrées à Nokia Technologies et le co-fondateur de Withings, Cédric Hutchings, prendra la tête d'un département santé créé au sein de l'entité. En revanche, Ramzi Haidamus admet que la question du maintien de la marque Withings en tant que telle sera réglée dans les prochaines semaines.

Les deux parties mettent en avant la convergence des intérêts des deux entreprises. "Cette opération nous permet de nous donner les moyens de nous développer et de réaliser nos projets plus rapidement. On augmente nos capacités", explique Cédric Hutchings, qui voit dans ce rachat "une bonne nouvelle et une inspiration pour l'entrepreneuriat en France", même si certains regrettent déjà que l'entreprise ne poursuive pas son développement de façon indépendante après avoir bénéficié d'investissements publics via BpiFrance.

Nokia s'offre un portefeuille de produits grand public

Recentré sur ses activités historiques (comme les infrastructures réseaux et le monde professionnel) après s'être débarrassé de la plupart de ses divisions consacrées aux particuliers (comme le mobile, vendu à Microsoft en 2014), Nokia signe pour sa part son retour dans l'électronique grand public. Avec Withings, le géant finlandais s'offre un écosystème complet et diversifié qui s'est imposé comme une référence dans la santé connectée aux côtés de Fitbit, Jawbone ou iHealth.



Fondée en 2008 par Cédric Hutchings et Éric Careel, Withings s'est imposée comme un fleuron de la French Tech dans le domaine de la santé et du bien-être. L'entreprise fabrique des montres connectées élégantes, des capteurs capables de mesurer l'effort, des balances, des thermomètres, des tensiomètres, tous connectés et des objets pour la maison comme une caméra de sécurité. Ses produits sont vendus aussi bien à la Fnac que sur Amazon, en supermarché et en pharmacie. L'entreprise réalise la moitié de ses profits à l'étranger.





Roi déchu de la téléphonie mobile, Nokia a raté le coche de la révolution des smartphones au profit d'Apple et Samsung à la fin des années 2000. Le géant finlandais ne veut pas rater le virage de l'Internet des objets dont le marché pèsera 1.700 milliards de dollars d'ici 2020, selon le cabinet IDC. Le groupe a d'ailleurs lancé un fonds d'investissement dédié aux objets connectés doté de 350 millions de dollars en février.