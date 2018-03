Pourquoi les GIF sont temporairement bannis de Snapchat et Instagram

Snapchat et Instagram ont suspendu l'accès aux GIF dans leur application

publié le 12/03/2018 à 17:03

Pas la peine d'essayer d'ajouter des GIF à vos stories Instagram ou Snpachat. Ces images animées très populaires sur les réseaux sociaux ne sont plus supportées par les deux applications depuis vendredi 9 mars. Les deux services ont cessé temporairement leur collaboration avec la plateforme Giphy, qui leur fournit son immense catalogue de GIF animés, après la découverte d'une image au message raciste, rapporte le site spécialisé américain TechCrunch.



Quelques semaines à peine après l'intégration de la bibliothèque Giphy dans Snapchat et Instagram, des utilisateurs ont été choqués par le contenu d'un GIF raciste qui remontait dans les réponses à la requête "crime". L'animation montrait un présentateur de télévision comparant les personnes de couleur à des singes à côté d'un compteur représentant le nombre de personnes noires assassinées aux États-Unis.

De nombreux internautes ont interpellé Instagram et Snapchat après la découverte de cette animation Crédit : TechCrunch

Alertées par plusieurs utilisateurs, Instagram et Snapchat ont suspendu temporairement le support des GIF sur leur application. Les deux plateformes rejettent la responsabilité sur Giphy. "Ce genre de contenu n'a pas sa place sur Instagram. Nous avons stoppé l'intégration de Giphy le temps qu'ils enquêtent sur le problème", a fait savoir un porte-parole du réseau social à TechCrunch.



Contacté par le site d'information américain, Giphy s'est excusé auprès des utilisateurs et apporté quelques précisions sur l'origine du problème. "Ce sticker apparaissait dans les résultats en raison d'un bug dans nos filtres de modération", a expliqué un porte-parole de la plateforme, précisant que le problème était résolu et qu'il allait désormais vérifier chaque GIF avant de les rendre utilisables chez ses partenaires.