De quoi enjoliver à souhait ses messages... Mais pas tout de suite. Une palette de 157 nouvelles icônes arrive sur les smartphones à compter, officiellement, de ce mardi 5 juin. Bonhommes chauves, coupes afro, cheveux roux, jolis animaux et symboles plus utilitaires... L'offre a de quoi séduire, mais les accros aux emojis devront s'armer de patience, car ce 5 juin n'est qu'une date officielle.



En réalité, les marques de smartphones ne se mettent pas au diapason, et rares sont les usagers qui pourront enrichir leurs conversations numériques des nouveaux emojis à compter de cette date précise. La plupart des marques rendent disponibles la nouvelle banque d'emojis à la fin de l'été, période traditionnellement choisie pour les mises à jour logicielles.

Le consortium Unicode, qui valide ces caractères numériques, avait dévoilé la liste officielle des 157 nouveaux emojis - la génération Unicode 11.0 - au mois de février. Lorsqu'ils seront effectivement opérationnels, ces emojis feront partie d'une palette totale de 2.823 caractères illustrés.