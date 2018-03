publié le 27/09/2017 à 19:30

Déployé mardi 19 septembre, iOS 11 apporte plusieurs évolutions de taille aux iPhone et iPad commercialisés après septembre 2013 comme un nouveau centre de contrôle, un scanner de documents, un enregistreur d'écran et des fonctionnalités de réalité augmentée. Mais la mise à jour du système d'exploitation mobile d'Apple charrie aussi son lots de dysfonctionnements.



Certains relèvent de l'évolution technologique. Le passage du logiciel du mode 32-bits au système 64-bits laisse sur le carreau plus de 100.000 applications qui ne sont plus mises à jour par leurs éditeurs. D'autres sont provisoires. Les problèmes de clavier et le bug affectant l'utilisation de certaines messageries de Microsoft semblent avoir été corrigés par le dernier correctif mis en ligne par Apple.

De nombreux propriétaires d'iPhone et d'iPad se plaignent également de problèmes de lenteur et d'une baisse de l'autonomie de leur batterie depuis qu'ils ont installé la dernière version d'iOS. Certaines applications populaires comme Instagram, Apple Music, Messenger ou Safari connaissent également des plantages à répétition. La société Wandera a surveillé l'activité de 50.000 iPhone équipés de son logiciel de sécurité.

Elle affirme qu'iOS 11 peut vider la batterie d'un iPhone ou d'un iPad en 96 minutes en moyenne avec une activité "modérée à intensive" alors qu'il fallait 240 minutes pour les appareils équipés d'iOS 10. Si l'on ignore quels appareils étaient utilisés pour l'étude et l'impact du logiciel Wandera sur ces derniers, ces résultats donnent un peu plus de résonance aux nombreuses plaintes d'utilisateurs affluant en ligne.

Une hausse de consommation logique

Apple n'a pas apporté d'explication officielle à ces dysfonctionnements. Les spécialistes observent que les difficultés se concentrent sur les appareils mis à jour avec iOS 11 et ne semblent pas toucher les iPhone 8 et 8 Plus, dont le processeur, la puce graphique, la batterie et les autres composants sont optimisés pour la dernier version du logiciel. Malgré les tests effectués avec les versions bêta, les problèmes d'autonomie et les bugs sont le lot de chaque mise à jour d'iOS.



De nombreuses applications doivent être optimisées par leurs éditeurs. Elle sont ensuite téléchargées et installées en tâche de fond. Les fichiers stockés doivent être réindexés. Et mise à jour "majeure" oblige, les appareils doivent faire tourner de nouvelles fonctionnalités pas forcément calibrés pour leurs composants, comme la réalité augmentée. Autant d'opérations qui sollicitent davantage l'iPhone et sa batterie qu'en temps normal.



En attendant une nouvelle mise à jour d'iOS par Apple, certaines précautions permettent d'économiser la batterie de l'iPhone. Il est conseillé de baisser la luminosité autant que possible, de désactiver le WiFi et le Bluetooth dans les réglages de l'appareil (et non depuis le centre de contrôle) et de laisser activer le mode "économie d'énergie".



Il est également possible de désactiver la mise à jour des applications en arrière-plan dans les réglages généraux et de restreindre le nombre d'applications autorisées à vous localiser dans les paramètres de confidentialité. La batterie devrait alors tenir la journée. D'une manière générale, il est recommandé de ne pas installer iOS 11 sur les plus anciens iPhone éligibles à la mise à jour et d'attendre les correctifs déployés par Apple.