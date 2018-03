Philips met au point une technologie pour empêcher le piratage de films

publié le 30/08/2017 à 03:10

C'est l'une des principales sources de piratage de films : l'enregistrement, dans une salle de cinéma, du long-métrage qui passe à l'écran par le biais d'un smartphone ou d'une caméra. Une technique punie par la loi qui pourrait toucher à sa fin prochainement. La société de technologie Philips travaille sur un système d'éclairage qui empêcherait de filmer illégalement une production, comme le rapporte le site Torrent Freak.



Philips propose la diffusion d'une lumière ambiante depuis les côtés de la salle vers les spectateurs. La fréquence particulière de cet éclairage alternerait la qualité (souvent déjà médiocre) des enregistrements illégaux : "Avec une fréquence bien choisie, une caméra ne pourra pas filmer le contenu convenablement, car la lumière interférera avec la caméra. En résulteront des rayures sur le film", explique Philips dans un brevet. Torrent Freak indique que cette proposition s'inspire de la technologie Ambilight, déjà utilisée par Philips sur ses postes de télévision : sur le petit écran, cette lumière a pour but d'offrir une expérience plus immersive aux téléspectateurs.

Le site 01Net note que cette source de lumière, qui doit entrer en adéquation avec les lumières et les couleurs du film projeté, devrait soit être automatisée, soit configurée spécifiquement pour chaque long-métrage. On ignore, pour l'instant, si ce brevet fait l'objet d'un développement plus concret.