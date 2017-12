publié le 03/12/2017 à 08:52

Depuis qu'on les connaît, les cabines Photomaton ont bien changé. Depuis quelques années, elles sont connectées et le nouveau projet de la maison mère Photo-me a été récompensé au salon Trustech qui s'est tenu au Palais des festivals de Cannes du 28 au 30 novembre. Bientôt, il sera possible d'ouvrir un compte en banque depuis un Photomaton et vous ressortirez même de la cabine avec une carte bancaire en main.



Toutes les banques pourront être partenaires et dans la cabine vous pourrez choisir sur l'écran entre un et plusieurs établissements bancaires. Vous commencerez immédiatement les démarches en scannant votre passeport. Un opérateur contrôlera à distance grâce à une caméra connectée que la photo du passeport vous ressemble.

Un compte ouvert en quelques minutes

La cabine est équipée d'un scanner de papier format A4 pour copier vos justificatifs de domicile. Vous taperez ensuite directement sur l'écran vos coordonnées personnelles, vous signerez avec votre doigt et pour alimenter de quelques euros votre nouveau compte vous aurez le choix. Soit en liquide, soit en déposant un chèque soit, si vous avez un autre compte en banque via votre carte de paiement.



Au bout de quelques minutes, votre compte sera ouvert et vous recevrez même votre carte bancaire en quelques minutes. Tout comme vous attendiez impatiemment vos photos autrefois, là vous patienterez un petit peu et vous aurez votre carte de paiement.

Les cabines comme nouveaux points de contact

Aujourd'hui le Photomaton-agence bancaire est fonctionnel. Il reste juste à trouver les partenaires bancaires. Les 8000 cabines françaises déjà installées pourront toutes être mises à niveau pour proposer ce nouveau service.



Les cabines deviendront alors votre point de contact avec votre banque. Vous pourrez parler avec un opérateur via la caméra connectée mais aussi faire quelques opérations comme par exemple déposer de l'argent sur votre compte. Une opportunité intéressante si vous habitez loin de votre agence ou si elle n'est pas ouverte à des horaires qui vous conviennent.