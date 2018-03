publié le 28/06/2016 à 11:05

Si vous êtes un peu radin et que vous voulez vous déplacer gratuitement, OuiHop' est peut-être la solution. Vous êtes piéton ? L'application vous géolocalise. Vous repérez sur la carte les voitures qui sont à moins de dix minutes de vous et qui vont dans la même direction. Vous envoyez alors une demande au conducteur qui est libre ou non de vous faire monter à bord. Pour l'auto-stoppeur, c'est pratique et ça permet, pourquoi pas, de faire des rencontres. Il y a également des avantages pour le conducteur. À chaque auto-stoppeur que vous prenez en route, vous gagnez des points qui sont ensuite échangeables contre des pleins d'essence ou des heures de parking.



OuiHop' est gratuite si vous êtes conducteur. Pour les piétons, vous avez droit à trois trajets offerts chaque mois, et il vous en coûtera 2 euros mensuels pour un forfait illimité. L'application est disponible sur iPhone et Androïd.