Où peut-on payer ses achats en bitcoins ?

publié le 10/12/2017 à 08:25

Le bitcoin n'en finit plus de grimper. Cette monnaie virtuelle et cryptographique a largement dépassé le seuil des 15.000 dollars l'unité, après une envolée de plus de 70% en une semaine. Lancé en janvier 2009, le bitcoin n'a jamais été autant évoqué dans les médias et suscité l'intérêt du monde de la finance. En dépit de la volatilité de sa valeur et de son utilisation marginale par le grand public, certains commerces l'acceptent pour les achats.



En France, le lieu le plus connu pour dépenser ses bitcoins se trouve à Paris. Dans le IIe arrondissement, la vingtaine de commerces du Passage du Grand-Cerf a décidé d'accepter cette monnaie. Cette rue est d'ailleurs surnommée "Passage du bitcoin" ou encore "Bitcoin Boulevard" depuis le lancement de l'initiative. À quelques mètres se trouve le Sof's Bar qui s'est également converti.

Des cartes interactives

Que ce soit dans l'Hexagone ou dans le reste du monde, des cartes interactives existent sur Internet pour localiser les autres commerces adeptes de la cryptomonnaie. La plus utilisée se trouve sur le site coinmap.org, une autre est éditée sur le site usebitcoins.info. Ces cartes montrent que ce moyen de paiement est nettement moins développé en France que dans les pays voisins tels que la Suisse ou la Belgique.

La carte coinmap Crédit : Capture d'écran Coinmap

Plusieurs sites de commerce en ligne ont aussi franchi le pas. Du côté des Français, c'est notamment le cas de Showroomprive.com. À plus grande échelle, on retrouve entre autres l'agence de voyages américaine Expedia, la site de téléchargement légal de jeux vidéo GamesPlanet ou encore la boutique Microsoft.



Payer en bitcoins s'opère de plusieurs façons relativement simples. Cela peut par exemple se faire à l'aide d'une application mobile reliée au portefeuille de bitcoins et permettant de scanner un code QR qui déclenchera la transaction. Le scan n'est parfois même pas requis avec la technologie sans contact NFC (utilisée pour les cartes bancaires), permettant de mettre en relation deux terminaux à distance rapprochée.