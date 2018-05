publié le 15/05/2018 à 13:40

Les abonnés des principaux opérateurs de l’Hexagone doivent s’armer de patience. Une panne importante impacte les réseaux téléphoniques d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom ce mardi 15 mai, pour la deuxième journée consécutive. Comme lundi, il s’agirait d’un problème d’interconnexion entre les principaux opérateurs français sur le réseau téléphonique d’Orange. De nombreux abonnés rencontrent des difficultés pour les appels passés vers des numéros Orange. Les SMS et l'accès à Internet ne semblent pas impactés.



Orange a confirmé le dysfonctionnement à RTL. L’opérateur précise toutefois que la situation est moins alarmante que lundi. Les problèmes sont localisés sur la même plateforme d’interconnexion que la veille. Les appels vocaux fixes et mobiles depuis Bouygues, Free et SFR vers Orange sont perturbés et inversement. Le site spécialisé DowDetector recensait de nouveau ce mardi un pic d'incidents depuis le début de la matinée sur les réseaux des principaux opérateurs.

Orange affirmait avoir résolu le problème lundi en fin d’après-midi. La situation était d’ailleurs revenue à la normale. Mais le problème de fond demeure. L’opérateur ne sait pas quelle est l’origine de la panne et n’est toujours pas parvenu à l’identifier. Ses équipes sont mobilisées pour tout remettre en état de marche et comprendre l’origine du dysfonctionnement.

Sur Twitter, les abonnés des quatre opérateurs expriment leur mécontentement. Les concurrents d’Orange se font étriller sur les réseaux sociaux par leurs propres abonnés alors qu’ils ne sont pas responsables de la situation. Bouygues Telecom a communiqué sur l'incident en fin de matinée mardi.

¿ Un incident technique chez Orange perturbe l’ensemble des télécommunications depuis hier matin. Nos équipes techniques sont en lien permanent avec celles d’Orange pour trouver rapidement une solution à ce problème. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) May 15, 2018