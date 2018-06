publié le 19/06/2018 à 18:35

Numéro 2 en Chine et cinquième vendeur mondial de smartphones, Oppo frappe fort pour son arrivée en Europe. Le fabricant chinois, marque sœur de OnePlus et Vivo, doit annoncer mardi 19 juin à Paris le Find X, le smartphone haut de gamme qui signe son retour sur la scène internationale. Une conférence de presse organisée au Louvre dans la soirée doit lever le voile sur son prix et sa disponibilité dans l'Hexagone.



Le Find X est un smartphone au design particulièrement innovant. Oppo a en effet réussi a faire quasiment disparaître les bordures de l'écran. La dalle, de technologie Oled, occupe presque l'intégralité de la face avant de l'appareil. Oppo annonce un ratio de 93% largement supérieur à ceux des meilleurs élèves du marché. L'écran du Galaxy S9 ne couvre par exemple "que" 83% de la face avant. Cela lui permet d'offrir une surface d'affichage généreuse de 6,4 pouces pour un encombrement réduit.

Pour réussir ce tour de force, Oppo propose un nouveau concept, un tiroir abritant les caméras avant et arrières qui s'ouvre automatiquement au lancement de l'application photo et au déverrouillage de l'appareil, grâce à un bloc rétractable motorisé. L'opération ne prend pas plus d'une demi-seconde. S'il permet au fabricant de faire l'économie de la caméra frontale en façade, ce système a néanmoins l'inconvénient de rendre le téléphone vulnérable à l'eau et, a priori, plutôt sensible à la casse en cas de chute.

> Oppo Find X: 3 pop-up cameras, no notch

Pris en main par le site spécialisé américain The Verge, le Find X bénéficie d'un module photo principal composé de deux caméras de 16 Mpx et 20 Mpx et d'un capteur à selfies de 25 Mpx à l'avant. Il n'embarque aucun lecteur d'empreintes digitales. Comme l'iPhone X, sa sécurité est assurée par un système de reconnaissance faciale et les codes de sécurité de l'utilisateur.

Un smartphone haut de gamme

Pour le reste, le Find X déroule une fiche technique haut de gamme. On retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 845 le plus puissant du moment, 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Il propose un tiroir pouvant accueillir deux cartes SIM. L'autonomie est assurée par une batterie de 3.730 mAh. Le port Jack manque à l'appel. Le modèle testé par The Verge tournait sous Android 8.1 Oreo avec une interfac Color OS empruntant à la fois à Android et iOS. La marque doit en dire plus sur celle qui sera embarquée sur les modèles européens ce soir. Son prix est encore inconnu, mais il devrait être plus accessible que les cadors du marché.