OnePlus 6 : ce que l'on sait du smartphone le plus attendu du moment

publié le 26/04/2018 à 16:38

Le OnePlus 6 est quasiment officiel. La marque chinoise OnePlus lèvera le voile sur son nouveau smartphone vedette à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Londres le 16 mai. s'il s'inscrit dans les pas de ses prédécesseurs, le OnePlus 6 s'annonce comme l'un des meilleurs smartphones de l'année. La marque chinoise a en effet bâti son succès sur des appareils proposant une fiche technique haut de gamme pour un prix plus abordable que la concurrence. OnePlus s'est ainsi imposé comme l'un des meilleurs challengers d'Apple, Samsung et Huawei.



Quelques informations ont déjà filtré sur les contours du prochain modèle. Contrairement aux générations précédentes, le OnePlus 6 devrait être recouvert d'un corps en verre qui autoriserait la recharge sans-fil. Il pourrait succomber à la mode de l'encoche en façade et arborer un écran OLED bord à bord au ratio 19:9. Il devrait être le premier appareil de la gamme à mettre en avant une norme d'étanchéité. Les performances devraient être assurées par l'un des processeurs les plus puissants du marché, le Snapdragon 845, associé à 6 ou 8 Go de RAM, selon les versions. OnePlus pourrait proposer pour la première fois jusqu'à 256 Go de stockage interne.

Sur le plan logiciel, la dernière version d'Oxygen OS devrait mettre l'accent sur une navigation gestuelle, inspirée par celle de l'iPhone X. Comme le dernier smartphone d'Apple, le OnePlus 6 se piloterait par une séries de gestes intuitifs. Un glissement vers le haut permettrait par exemple de revenir à l'écran d'accueil et un glissement vers le côté pour revenir en arrière. Grâce à ce système, OnePlus pourrait se passer des boutons de navigation habituels et afficher plus d'informations à l'écran.



Le prix du OnePlus 6 n'a pas encore été annoncé. Le OnePlus 5T était proposé 559 euros, au même tarif que son prédécesseur. La marque chinoise pourrait le relever légèrement tout en restant largement plus abordable que les derniers iPhone et Galaxy.