Netflix a testé un système de trophées pour inciter les enfants au "binge watching"

publié le 15/03/2018 à 15:51

Netflix étudie la possibilité de "gamifier" le visionnage de vidéos pour inciter les enfants au "binge watching". La plateforme numéro un du streaming vidéo a expérimenté pendant quelques jours aux États-Unis un système de récompense auprès du jeune public, rapporte le site américain Variety dans un article publié le 9 mars.



Dans la section réservée aux programmes pour enfants, une option a permis à un certain nombre d'utilisateurs de gagner des badges pour chaque vidéo visionnée en entier. Les programmes concernés étaient signalés par un petit cadenas rouge à déverrouiller en les visionnant en intégralité. Il s'agissait uniquement de films et séries pour enfants. Netflix a finalement interrompu l'expérience après quelques jours seulement après avoir essuyé de nombreuses critiques.



Les utilisateurs pouvaient déverrouiller des badgse en visionnant les programmes Crédit : Variety

Un risque d'addiction

Le système essayé par Netflix est directement inspiré du jeu vidéo. Il s'agit d'une technique de "gamification". L'utilisateur est invité à débloquer des récompenses symboliques en réalisant une prestation, un défi relevé dans un jeu vidéo, le visionnage d'une vidéo dans le cas de Netflix. Les badges collectés s'affichent sur le profil de l'utilisateur pour montrer son avancement dans le jeu et récompenser son assiduité.

Pour Netflix, c'est un moyen supplémentaire de capter l'intention de ses abonnés, et plus particulièrement des plus jeunes, en les incitant à débloquer davantage de récompenses, avec le risque d'alimenter leur addiction aux écrans. Selon une étude réalisée par l'agence Santé publique France en 2017, les enfants passent 4h11 par jour devant un écran. Une exposition susceptible de générer une addiction. En France, au moins 5% des adolescents sont accro aux écrans. Une dépendance dénoncée par certains professionnels de la santé infantile.

La fonctionnalité abandonnée dans l'immédiat

La démarche a été critiquée par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. "Comme si ce n'était pas assez difficile de décoller mon fils de Netflix", a ainsi commenté un père américain sur Twitter. Netflix a justifié la mise en place test auprès de Variety en ces termes : "Nous testons une nouvelle fonctionnalité auprès de certains enfants pour introduire des objets à collectionner, proposer une expérience plus interactive et plus ludique et offrir aux enfants l'occasion de discuter des programmes qu'ils aiment".



Face aux inquiétudes soulevées par l'expérience, la société a finalement fait machine arrière le 14 mars. "Nous avons terminé le test des badges et avons décidé de ne pas déployer cette fonctionnalité pour les enfants", a indiqué un porte-parole de la compagnie à plusieurs médias américains dont Buzzfeed, tout en rappelant que Netflix menait régulièrement des expérimentations pour mieux répondre aux attentes de ses utilisateurs.