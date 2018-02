publié le 22/02/2018 à 07:10

Même s'il est snobé par Apple et Google, qui préfèrent réserver les annonces de leurs nouveaux produits à leurs propres événements organisés en fin d'année, le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone est l'un des rendez-vous phares du monde de la téléphonie. Samsung, Sony, LG, Nokia, Huawei et les constructeurs du monde entier seront présents dans les halls d'exposition du Fira de Barcelone pour présenter leurs dernières nouveautés aux 100.000 visiteurs attendus dans la capitale de la Catalogne du 26 février au 1er mars.



L'intelligence artificielle sera encore une fois l'un des maîtres-mots du salon qui devrait aussi être l'occasion de découvrir les dernières avancées des opérateurs dans la 5G, le réseau de cinquième génération appelé à succéder à la 4G dans les prochaines années. Le salon catalan devrait aussi confirmer la tendance des écrans borderless, qui inondent le marché depuis plusieurs mois. Les premiers capteurs d'empreintes digitales directement logés sous l'écran et les Animojis pour smartphones Android sont également attendus.

Les premières annonces seront à suivre dès dimanche, avec les conférences de LG, Huawei et Samsung, la veille de l'ouverture du salon. Toutes les nouveautés seront à découvrir au jour le jour sur RTL Futur avec notre envoyé spécial sur place.

1 - Samsung Galaxy S9, le rival de l'iPhone X

Un an après avoir boudé le MWC, Samsung revient à son calendrier habituel. Le constructeur sud-coréen a convié la presse dimanche 25 février à 18 heures pour une conférence Unpacked pendant laquelle sera dévoilé le Galaxy S9. Les grandes lignes du smartphone ont déjà fuité dans la presse.

Le Galaxy S9 devrait approfondir le design borderless du S8 Crédit : Winfuture

Le rival de l'iPhone X mettra surtout l'accent sur la partie photo avec un objectif à ouverture variable. Une première pour un smartphone. Cela permettrait à l'utilisateur de choisir entre une grande ouverture f/1,5, pour prendre des photos avec un faible éclairage ou avec un flou d'arrière-plan, et une ouverture f/2,4, pour faire une prise de vue paysage.



Le Galaxy S9 sera équipé du puissant processeur Exynos 9810 et d'un écran OLED 5,8 pouces aux bordures réduites. Il devrait être accompagné d'une version 6,2 pouces, avec un double capteur photo. Les deux appareils sont pressentis pour être vendus entre 909 et 1.009 euros.

2 - Sony Xperia XZ2, enfin borderless ?

Après plusieurs générations de Xperia au design rectangulaire, Sony est attendu sur le terrain des écrans borderless avec la nouvelle gamme Xperia XZ2. Le Xperia XZ2, le XZ2 Compact et le XZ2 Pro pourraient afficher des lignes plus arrondies et adopter le format d'écran borderless 18:9. Le XZ2 Compact pourrait être le premier appareil de 5 pouces à bénéficier de type d'écran.

Rendu 3D du Xperia XZ2 Compact Crédit : XperiaBlog

Les nouveaux Xperia devraient également être les premiers smartphones à bénéficier cette année du dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 845. Sony devrait encore être particulièrement attentif à la partie photo. La 4K pourrait être généralisée à tous les modèles de cette gamme.

3 - LG V30s, dopé à l'intelligence artificielle

Occupé à concevoir son prochain porte-drapeau, LG va seulement présenter une mise à jour de son dernier smartphone, le V30, à Barcelone. Le LG V30s reprendrait le processeur Snapdragon 835 et le très bon appareil photo de son prédécesseur avec une plus grande capacité de stockage, un design retravaillé et une surcouche d'intelligence artificielle.

Des fonctions de reconnaissance d'images vont être intégrées à l'appareil photo du LG V30s Crédit : LG

Des technologies permettant d'interagir avec l'environnement à travers la caméra de l'appareil (pour scanner un QR code ou reconnaître un objet à la manière de l'application Google Lens ou du dernier smartphone de Huawei) et des fonctions de reconnaissance vocale liées à Google Assistant ont déjà été annoncées par LG. Son prix n'est pas encore connu.

4 - Un haut de gamme chez Nokia

Un an après avoir fêté son retour dans la téléphonie mobile avec une version moderne du mythique 3310, Nokia pourrait profiter du MWC pour annoncer de nouveaux appareils d'entrée de gamme et un modèle résolument haut de gamme.

Visuel du prochain Nokia publié par NokiaPowerUSer Crédit : NokiaPowerUSer

Selon les dernières rumeurs, ce dernier pourrait embarquer pas moins de cinq caméras pour proposer un zoom rotatif et le dernier processeur Snapdragon 845. Un écran 18:9 et une façade en verre sont aussi attendus.

5 - Asus Zenfone 5, un clone de l'iPhone X ?

Six mois après le Zenfone 4, le constructeur taïwanais devrait proposer un Zenfone 5 équipé du Snapdragon 845 et d'un écran bord à bord. Selon certaines rumeurs, il pourrait embarquer un double capteur photo à la verticale à l'arrière, comme sur l'iPhone X, mais aussi à l'avant, pour des selfies plus précis.

Never been so beautiful, unveiling an entirely new visual experience this #MWC18 #Backto5 Visit here https://t.co/dXV4vXP3fY for more info pic.twitter.com/PpO0XE0lPw — ASUS (@ASUS) February 12, 2018

Une photo publiée sur un blog brésilien montre une encoche à l'avant qui rappelle également le dernier smartphone d'Apple. L'ère des clones Android de l'iPhone X va peut-être débuter à Barcelone.