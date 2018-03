McDonald's va lancer une appli pour commander son burger dès 2017

publié le 28/11/2016 à 10:52

Envie d'un burger, mais aucune envie de faire la queue pour commander ou payer ? Il sera bientôt possible de commander et payer son burger via une application mobile. Mais ce privilège, qui devrait arriver début 2017, ne sera, au départ, réservé qu'aux Américains. Ce système de réservation remplacera, à terme, les bornes tactiles présentes dans certains établissements. Objectif : réduire les files d'attente devant les guichets.



McDonald's compte ainsi rattraper son retard sur d'autres enseignes comme Starbucks, qui avait été l’un des pionniers dans le domaine. La multinationale avait lancé une application sur laquelle il était possible de passer commande et d'effectuer des paiements mobiles. En France, l'appli avait vu le jour en décembre 2014.



McDonald's va tester son système de commande mobile dans certains de ses établissements, début 2017, avant de le déployer sur l’ensemble du continent nord-américain dans le courant de l’année. Aujourd'hui, s'il est possible de passer commande via une appli, il fait toujours passer par une borne tactile afin de confirmer et payer. Pour les fans européens de la marque, il faudra encore patienter puisque aucune date n'a été annoncée.