Mail confidentiel, mode hors connexion...Comment utiliser le nouveau Gmail

publié le 17/05/2018 à 18:23

La plus importante mise à jour de Gmail est effective depuis le 25 avril. Déployée progressivement auprès de tous les utilisateurs, elle introduit une interface plus épurée et fonctionnelle en même temps que plusieurs fonctionnalités améliorant la sécurité du service et donnant plus de latitude aux utilisateurs dans l'envoi et la gestion de leurs messages. Toutes les nouveautés du nouveau Gmail sont expliquées dans l'article que nous avons consacré à cette refonte majeure.



Certaines nouveautés ne sont pas encore disponibles. La fonction "smart reply", qui propose des réponses intelligentes en analysant les habitudes de l'utilisateur pour lui permettre de gagner du temps dans la rédaction des messages sera par exemple seulement déployée dans les prochaines semaines. D'autres, comme le mode hors connexion et les messages confidentiels sont déjà mis à disposition des utilisateurs. Nous vous expliquons comment en profiter.

Activer la nouvelle version de Gmail

Si Google n'a pas encore mis à jour votre version de Gmail, il est possible de le faire manuellement. Il faut pour cela se rendre dans la version Web de la messagerie et vous connecter à votre compte. En haut à droite, cliquez sur l'icone des paramètres puis cochez la première proposition "Essayez la nouvelle version de Gmail". Si cela ne vous convient pas, vous pourrez ensuite faire machine arrière.

Comment activer la nouvelle version de Gmail Crédit : Capture d'écran

Vous pouvez alors choisir entre plusieurs modes d'affichage (normal, par défaut ou compact). Vous verrez ensuite apparaître une barre d'outils personnalisable sur la droite donnant accès à l'agenda et à certaines fonctions comme les notes et les tâches.

Activer le mode hors-ligne

La nouvelle version de Gmail donne la possibilité de consulter ses mails hors connexion. Ce mode n'était proposé jusqu'ici qu'à travers une extension proposée par Google Chrome. Ce nouveau mode natif permet d'accéder à ses courriels sans être connecté à Internet en passant par le navigateur Google Chrome.



Pour l'activer, il faut se rendre à nouveau dans les paramètres, puis dans "hors connexion" et cocher la case "activer la messagerie hors connexion". L'interface vous proposera alors de paramétrer le téléchargement des mails sur la dernière semaine, le dernier ou les trois derniers mois et de choisir d'intégrer ou non les pièces-jointes. Les mises à jour s'effectuent à chaque fois que vous vous ouvrez la messagerie en étant connecté à Internet.

Gmail propose désormais un mode hors-connexion natif Crédit : Capture d'écran

Vous devez aussi choisir entre deux options de sécurité. Soit vous conservez les données hors connexion sur votre ordinateur en local, soit elles sont supprimées lorsque vous vous déconnectez. Si vous envoyez un mail dans le mode hors-ligne, il sera stocké dans la boîte d'envoi et adressé à son destinataire une fois connecté à Internet.



Pour désactiver le mode hors connexion, il faut décocher l'option dans les paramètres de Gmail puis effacer les cookies dans les paramètres avancés de Google Chrome.

Envoyer un mail confidentiel

Gmail permet désormais de programmer des messages auto-destructeurs. Ce mode permet d'augmenter le niveau de sécurité en envoyant un contenu confidentiel sous la forme d'un lien auquel le destinataire à accès depuis son compte Gmail ou une autre messagerie pendant un temps défini seulement.



Ce mode s'active à partir de la nouvelle interface de Gmail. Il faut créer un nouveau message puis cliquer sur l'icone avec le cadenas à droite de la liste des options proposées en bas de la fenêtre.

Gmail permet d'envoyer des messages confidentiels Crédit : Capture d'écran

Il faut ensuite choisir le délai d'expiration du message (un jour, une semaine, un mois, trois mois ou cinq ans). Il est possible de conditionner l'ouverture du message au renseignement d'un code secret envoyé par SMS. Le destinataire recevra ensuite le message directement sur son compte Gmail et devra, le cas échéant, rentrer le code reçu par SMS pour afficher son contenu. S'il ne possède pas de compte Gmail, il recevra un lien vers une page temporaire de Gmail et renseigner un code reçu par mail ou SMS pour valider son identité.