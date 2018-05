LG G7 ThinQ, un smartphone puissant et lumineux avec un son ultra-puissant

publié le 02/05/2018 à 20:59

Grand absent du début d'année 2018, LG espère se relancer avec le LG G7 ThinQ, un smartphone à la fiche technique solide sur tous les plans. Après trois exercices consécutifs bouclés dans le rouge, la marque sud-coréenne a réorganisé sa division mobile en fin d'année dernière. Pris en étau par Apple, Samsung, Huawei et Sony dans le haut de gamme et attaqué par Honor, Oppo ou Vivo dans le milieu et l'entrée de gamme en Chine, le numéro deux coréen de l'électronique a ralenti la cadence avec un seul flagship par an.



Au Mobile World Congress de Barcelone, fin février, LG s'était contenté d'annoncer le V30s ThinQ, une version améliorée du G6 lancé en avril 2017. Le G6 et le V30s ThinQ ont amorcé un nouveau virage dans la stratégie de l'entreprise. Après l'échec du G5 dont la conception modulaire n'a pas trouvé beaucoup d'adeptes, l'attention du constructeur s'est de plus en plus portée sur le design, les finitions et le logiciel, avec une place grandissante accordée à l'intelligence artificielle.

Présenté ce mardi 2 mai, le LG G7 ThinQ s'inscrit dans cette direction. Avec ce smartphone, LG entend offrir des performances multimédias optimales en toutes circonstance, de la captation photo et vidéo à l'expérience visuelle, sans négliger l'audio. La firme sud-coréenne met aussi en avant l'intégration de l'intelligence artificielle pour faciliter le quotidien des utilisateurs et un suivi logiciel plus rapide.

Un smartphone puissant

Vendu 849 euros à partir du 1er juin, le G7 ThinQ propose des caractéristiques supérieures à la plupart des smartphones du marché. Les performances sont assurées par le processeurs Snapdragon 845, l'un des plus puissants du secteur, associé à 4 Go de mémoire vive et 64 de stockage. L'appareil évolue sous Android 8.0 Oreo.



Les finitions en métal poli et le verre Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière lui donnent un aspect solide. L'appareil est certifié IP68 pour sa résistance à l'eau et à la poussière. Il embarque un capteur d'empreintes digitales au dos, une compatibilité NFC et un port USB-C autorisant la charge rapide et la recharge sans-fil Qi. L'autonomie est assurée par une batterie de 3.000 mAh, un peu légère au regard du reste des composants.

Un grand écran très lumineux

Comme la plupart des smartphones du moment ,le G7 ThinQ adopte le format d'écran intégral 19,5:9. On retrouve une encoche sur la partie supérieure qu'il est possible de dissimuler dans les paramètres d'affichage. La dalle offre une résolution Quad HD+ (2880 x 1440 pixels) pour une diagonale de 6,1 pouces.



LG promet que son écran est le plus lumineux du moment. La marque coréenne annonce une luminosité de 1.000 Nits, quand un appareil comme le Galaxy S9 atteint des valeurs supérieures à 800 Nits sur certaines zones. Cela devrait offrir une meilleure lisibilité en plein soleil.



Pour parvenir à ces résultats, LG, dont la division Display est l'un des leaders du marché de l'OLED, a opté pour la technologie LCD M+, moins coûteuse, plus lumineuse et qui garantit une consommation d'énergie moindre. D'après le constructeur, l'écran du G7 ThinQ serait 30% plus économe que celui du G6.

L'IA en soutien de la photo

Le G7 ThinQ met l'accent sur l'intelligence artificielle à travers la dénomination ThinQ, du nom de son écosystème pour la maison connectée. L'IA vient en appui de plusieurs fonctions du téléphone. L'appareil photo, par exemple, optimise les réglages lors de chaque prise de vue grâce à la reconnaissance des scènes et des objets. 19 scénarios prédéfinis sont proposés. LG promet des photos quatre fois plus lumineuses en basse lumière grâce à un algorithme qui ajuste automatiquement les réglages lorsque la lumière fait défaut.



Le double capteur photo est composé d'une lentille 16 Mpx à ouverture f/1,6 et d'un très grand angle 16 Mpx à ouverture f/1,9 de 107 degrés. Il propose un mode portrait avec effet bokeh. À l'avant, les selfies sont assurées par un capteur 8 Mpx.



L'intelligence artificielle se retrouve aussi au niveau de Google Assistant. L'assistant de Google est accessible directement depuis un bouton situé sur la tranche de l'appareil. Un clic active la reconnaissance vocale, un double clic la reconnaissance d'objets. LG affirme que le smartphone est capable d'entendre une instruction jusqu'à cinq mètres de distance. La marque annonce un certain nombre de commandes vocales exclusives pour utiliser les équipements intelligents de la marque à la maison.

Un son très puissant

LG promet que le G7 ThinQ fait des merveilles sur la partie audio avec des haut-parleurs stéréo inédits sur un smartphone. Grâce à la caisse de résonance du Boombox Speaker, 17 fois plus grande que sur un smartphone conventionnel, selon LG, la marque assure que smartphone pourra monter le son à plus de 6 décibels et doubler la profondeur des basses pour produire un volume dix fois plus élevé que chez la concurrence. Un Quad DAC promet un son plus fidèle. L'appareil délivre aussi un son DTS:X à effet 3D permettant de profiter d'un son à effet surround en 7.1. plus immersif avec un casque audio classique.



Le LG G7 ThinQ est proposé 849 euros en Europe, dans les mêmes eaux que le Huawei P20 Pro, proposé à 799 euros depuis mars. Pour rappel, le LG G6 était proposé à 749 euros lors de sa sortie il y a un an.