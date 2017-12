publié le 27/12/2017 à 16:06

"Si vous utilisez un des appareils concernés, nous vous recommandons de passer à un nouvel Android, iPhone ou Windows Phone", indique WhatsApp dans une note sur son blog. Dans cette note, la société a listé deux modèles de téléphones pour qui le service de messagerie ne fonctionnera plus dès le 1e janvier 2018.



La raison : se concentrer sur les plateformes mobiles "les plus utilisées" : "Lorsque nous avons lancé WhatsApp en 2009, les gens utilisaient leurs appareils mobiles d'une façon bien différente d'aujourd'hui."



Les modèles de téléphone concernés sont : le BlackBerry OS, le BlackBerry 10, le Windows Phone 8.0 et les modèles antérieurs. Le Nokia Symbian S60 a subi le même sort en juin dernier, et le Nokia S40 sera dans le même cas de figure à partir de fin 2018. Les personnes possédant un téléphone équipe des versions Android 2.3.7 et antérieures n'auront pour leur part plus WhatsApp à partir du 1er février 2020.

Pour WhatsApp, ces modèles "n'offrent plus le type de capacités dont nous avons besoin" afin de développer d'autres fonctionnalités.

Se recentrer sur les plateformes les plus utilisées

La société fait valoir le fait qu'à ce moment-là, "près de 70% des smartphones achetés à l'époque avaient des systèmes d'exploitation BlackBerry et Nokia".



Et de préciser : "Les systèmes d'exploitation mobiles offerts par Google, Apple et Microsoft (qui représentent 99,5% des ventes aujourd'hui) représentaient moins de 25% des ventes d'appareils mobiles à l'époque".