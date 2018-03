Les solutions pour donner une prise jack à l'iPhone 7 sans la percer soi-même

publié le 30/09/2016 à 14:10

L'iPhone 7 sans prise jack, la pomme de discorde de nombreux aficionados d'Apple. Le groupe informatique américain a fait disparaître la fiche jack 3,5 mm de sa dernière génération de smartphones, sonnant le glas d'une technologie dominante après 140 ans de bons et loyaux services dans les équipements audio. Apple justifie cette décision à l'aune du "courage" entrepreneurial, expliquant que la retirer a permis de faire de la place à une batterie plus grande, de rendre l'iPhone étanche et d'ajouter un second haut-parleur. À la place, Apple propose désormais un système privatif de connexion filaire, utilisé jusqu'à présent pour recharger l'iPhone.



Le port jack n'a pas dit son dernier mot pour autant. Refusant de céder à cette marche forcée vers l'innovation, des entreprises s'emploient à trouver des alternatives permettant d'utiliser des écouteurs et casques traditionnels avec l'iPhone 7 sans passer par un adaptateur. Une campagne de financement participatif a ainsi été lancée récemment sur Indiegogo afin de développer le "Fuze Case". Cette coque multi-fonctions vient recouvrir l'iPhone 7 et lui permet de retrouver un port jack, directement miniaturisé en son sein. Elle embarque également un port lightning afin de pouvoir charger le téléphone tout en écoutant de la musique. Ses concepteurs se laissent un mois pour lever 60.000 dollars. Ils ont déjà récolté près de la moitié de la somme.

Le Fuze case veut redonner vie à la prise jack sur l'iPhone 7 Crédit : Fuze

Une initiative du même genre a été lancée sur Kickstarter. Elle consiste en un adaptateur à connecter au port lightning de l'iPhone afin de brancher simultanément un câble lightning permettant de charger l'appareil et un casque jack. Baptisé iLDOCK, ce petit adaptateur peut aussi proposer des ports USB, SD et Transflash pour ajouter de l'espace de stockage au téléphone. La campagne a déjà dépassé son objectif de 5.000 dollars. Le produit devrait être commercialisé dans les prochaines semaines à partir de 5 dollars et proposer une alternative abordable au Lightning Dock. officiel vendu par Apple entre 45 et 59 euros sur sa boutique en ligne.

> iLDOCK - charge and listen to iPhone 7 at the same time- prototype test