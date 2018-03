Les smartphones à moins de 300 euros gagnent de nouvelles fonctions

publié le 07/03/2018 à 17:27

Que faut-il attendre d'un smartphone vendu moins de 300 euros en 2018 ? De plus en plus de choses. Sous l'impulsion de constructeurs agressifs tels que Huawei/Honor, Wiko ou Xiaomi, le marché du milieu de gamme n'a jamais été aussi dense. Les appareils affichés entre 199 et 299 euros offrent désormais des performances suffisamment élevées pour répondre aux usages multimédias les plus courants. Une connectivité 4G, un écran Full HD, des finitions soignées, un lecteur d'empreintes digitales, une capacité de stockage de 32 Go, 3 Go de RAM et une autonomie convenable sont devenus la norme dans cette fourchette de prix.



L'écart avec les modèles les plus chers se resserre. Pendant qu'Apple et Samsung s'affrontent sur la qualité de l'appareil photo de l'iPhone et du Galaxy S, les smartphones milieu de gamme proposent de plus en plus de fonctionnalités qui étaient réservées jusqu'ici au haut du panier. Le salon mondial du mobile, organisé du 25 février au 1er mars à Barcelone, a confirmé ce dynamisme avec l'intégration de la charge sans-fil, de fonctionnalités de reconnaissance faciale et la généralisation des écrans au ratio 18:9 dans des modèles proposés pour moins de 300 euros.

Des écrans sans bord pour tous les prix

La différence entre les appareils haut de gamme et milieu de gamme n'est plus aussi évidente au premier coup d’œil. Les marques n'hésitent plus à emprunter les codes design des modèles les plus chers. Un grand nombre de smartphones milieu de gamme présentés durant le salon catalan proposaient ainsi un écran au ratio 18:9. Echo a présenté quatre modèles 18:9 à moins de 100 euros, Alcatel en a dévoilé six à moins de 250 euros et Thomson un à 200 euros. Wiko est même passé au 19:9 avec deux modèles vendus 200 et 300 euros.

Le Wiko View 2 propose un écran 18:9, un système de reconnaissance faciale en 2D et un double capteur photo avec objectif grand angle pour 200 euros Crédit : RTL Futur

Accessible sous les 100 euros, ce type de diagonale s'impose comme la nouvelle norme de la téléphonie. Plus allongé vers le haut que le traditionnel 16:9, l'écran 18:9 augmente la surface d'affichage du téléphone sans augmenter la taille de l'appareil. Cela renforce l'immersion de l'utilisateur et donne un aspect plus premium aux mobiles. Mais toutes les applications ne sont pas encore adaptées à ce format qui peut aussi rendre les téléphones plus difficiles à manipuler.



L'écran 18:9 présente l'avantage de ne pas coûter plus cher à produire puisqu'il est obtenu en rognant sur les bordures de la face avant du téléphone. La différence avec les smartphones les plus chers se fait au niveau des finitions. Les modèles haut de gamme ont des marges plus fines et proposent une surface d'affichage utile supérieure à 80% de la face avant du téléphone quand les modèles plus accessibles se contentent de 70%.

La reconnaissance faciale plus accessible

Les marques ne se contentent pas de pousser la ressemblance avec les flagships. Elles proposent aussi certaines fonctions inhabituelles dans cette gamme de prix. Le Série 5 d'Alcatel (229 euros) rappelle les Xperia de Sony. Il propose aussi un écran 5,7 pouces 18:9, une double caméra en façade, un grand angle (120°), un capteur d'empreintes digitales, une solution de reconnaissance faciale en deux dimensions et la charge rapide USB-C. La charge rapide est aussi au rendez-vous du Thomson TH701-Connect (199 euros) qui propose aussi un système de recharge par induction inédit dans ce segment.

avec le TH701 Connect, Thomson propose un smartphone à écran 18:9 Full HD, processeur 8 cœurs, double capteur photo, port USB-C compatible charge sans-fil pour moins de 200 euros Crédit : RTL Futur

En plus de copier l'encoche de l'iPhone X, les Wiko View 2 (199 euros) et View 2 Pro (299 euros) profitent pour leur part d'un double capteur (16 Mpx+8 Mpx), d'un second objectif grand angle (120°), d'un stabilisateur numérique vidéo et d'une technologie de reconnaissance faciale en deux dimensions qui ne fonctionne pas si le sujet a les yeux fermés afin de le protéger des "sleep attacks" d'un conjoint trop curieux.



La reconnaissance faciale en 2D est une fonctionnalité logicielle en voie de généralisation dans le mobile. Moins sécurisée que le système Face ID d'Apple, qui repose sur un capteur de profondeur en trois dimensions, elle s'appuie sur plusieurs dizaines de points du visage de l'utilisateur contre des dizaines de milliers pour le dispositif d'Apple. Il est donc conseillé d'utiliser plutôt une empreinte digitale pour protéger son smartphone. Outre Wiko et Alcatel, on la retrouve chez les derniers smartphone lancés par Honor.