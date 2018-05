Les prochains iPhone pourraient se recharger plus rapidement

Les iPhone 8 et 8 Plus ont été présentés le 12 septembre au campus d'Apple de Cupertino.

publié le 03/05/2018 à 21:33

C’est une singularité dont se passeraient volontiers les propriétaires d’iPhone. Avec l’avènement de l’USB type C comme connecteur universel de la téléphonie mobile, Samsung, Huawei, LG et la plupart des constructeurs Android proposent désormais une fonctionnalité de recharge rapide sur leurs smartphones.



Dans le même temps, Apple a ouvert l’iPhone X et l'iPhone 8 à la charge sans-fil (plus lente que sur secteur) mais prive toujours ses clients de la possibilité de recharger totalement leur iPhone en moins de trois heures sans faire l'acquisition d'accessoires supplémentaires.

Les derniers iPhone deux fois plus lents que la concurrence

Selon des tests effectués par le site spécialisé 01Net, il faut près de 3 heures aux iPhone 8 et 8 Plus pour faire le plein avec les chargeurs fournis à l’achat par Apple. Quasiment deux fois plus que les modèles Android les plus récents qui peuvent faire la moitié du chemin en un peu plus d’une demi-heure.

La seule alternative proposée aux propriétaires d’iPhone est de dépenser 25 euros pour un câble USB-C vers Lightning, 25 euros pour l'adaptateur 12 W de l'iPad, 59 euros pour un adaptateur secteur USB-C de 29 W, ou 79 euros pour un adaptateur USB-C 61 W. Soit un surcoût potentiel de 104 euros pour faire le plein en moins de deux heures et se rapprocher des performances de la charge rapide USB-C.



80% de charge en une heure ?

L'écart pourrait bientôt se resserrer. Selon des sources chinoises, citées par le site MacRumors, les prochains iPhone, attendus pour septembre, pourraient être vendus avec un adaptateur secteur USB-C et un câble USB-C vers prise Lightning. Une bonne nouvelle pour les propriétaires des derniers MacBook Pro qui ont mis le cap sur le tout USB-c.



Ce nouveau chargeur délivrerait une puissance de 19 W, contre 5 W pour l’adaptateur actuel, et permettrait de recharger plus rapidement la batterie des nouveaux modèles. La source proche des chaînes de production du groupe citée par MarcRumors affirme que ces derniers pourraient gagner 50% en trente minutes et 80% en une heure. De quoi rattraper une partie du retard accumulé par Apple sur ses concurrents Android.