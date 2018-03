publié le 31/10/2016 à 13:38

C'est un exploit technologique. Car si depuis des siècles et des siècles, les hommes ont appris à se couvrir pour se protéger du froid, ils ont un mal fou à fabriquer des chemises, des pantalons, des t-shirts ou des robes qui évacuent la chaleur corporelle. Les chercheurs de l'Université de Stanford, en Californie, viennent de franchir un pas capital, avec un textile révolutionnaire. Ce nano-textile est percé de pores mesurables en millionièmes de millimètres. Le tissu ne chauffe la peau que de 0,8 degré - contre 3,5 degrés pour un tissu léger comme le coton, et 2,5 degrés pour les synthétiques. Parfaitement couvrant, ce tissu ne piège que très peu la chaleur corporelle. Un chercheur appelle cela "l'effet blizzard".



À quoi bon se couvrir pour se rafraîchir ? En fait, c'est très utile dans une multitude de cas, comme le résume le chercheur français Gauthier Bedek, ingénieur, chargé de projet en textiles interactifs. "Les produits rafraîchissants sont activement recherchés pour rafraîchir la peau et absorber les calories au niveau cutané", précise-t-il. "Cela concerne tout un ensemble d'usagers : du sportif allant du simple loisir aux sports extrêmes, jusqu'aux vêtements professionnels : pompiers, travailleurs de hauts fourneaux, combattants, pilotes de chasse, etc.", poursuit-il.

Avec le réchauffement, les fonctions thermo-régulantes seront de plus en plus recherchées Gauthier Bedek, ingénieur





Pour l'instant, il s'agit essentiellement d'applications très ciblées. Mais le vêtement rafraîchissant va se généraliser. Tout simplement parce que l'homme va y être forcé, pour s'adapter notamment aux bouleversements météorologiques que connaît la planète. "Même si ces vêtements aujourd'hui sont bien plus développés pour des segments de niche, avec le réchauffement les fonctions thermo-régulantes seront de plus en plus recherchées", confirme Gauthier Bedek.

Le marché du réchauffement climatique jusque dans nos penderies et nos dressings : quand pourra t-on dire qu'on ne mouille plus la chemise ? En fait, c'est déjà un peu le cas. Il y a quelques vêtements sur le marché. Ils sont moins avancés, moins sophistiqués que les nanotextiles développés par les chercheurs de Stanford. Cela va aller vite, car toutes les grandes marques sont sur ce créneau.



Guillaume Bedek travaille ainsi pour un fabricant français réputé pour ses sous-vêtements chauffants. Beaucoup de ces nouveaux produits sont en cours d'industrialisation. Dès l'été prochain, c'est promis, vous souffrirez beaucoup moins de la canicule.