publié le 31/08/2016 à 07:30

C'est une figure de style adossée à un flou artistique. Un voile plus ou moins épais déposé sur la rumeur et le bruit. Un jeu de piste improbable avec quatre mots et un chiffre équivoques et un méli-mélo de ronds colorés en guise d'indices. Mardi, Apple a officialisé la tenue de sa keynote de rentrée le 7 septembre au Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco. L'avant-dernière étape d'une campagne marketing mêlant culte du secret et fuites méticuleusement orchestrées dont l'entreprise californienne est désormais coutumière. Fidèle à son habitude, la marque à la pomme a annoncé l'événement en faisant parvenir à la presse un carton d'invitation accompagné d'un visuel et d'un message ouverts à toutes les interprétations.





"See you on the 7th", indique sobrement le faire-part. Une formule que l'on peut traduire par "rendez-vous le 7" ou "rendez-vous pour le septième" et qui signifie que dans une semaine, à la faveur d'un show spectaculaire où discours dithyrambiques et démonstrations soignées seront mis en scène devant un parterre de journalistes et d'invités venus du monde entier, Apple lèvera très certainement le voile sur la prochaine génération de son produit vedette, l'iPhone septième du nom. Peu de changements sont pressentis pour ce nouveau smartphone qui devrait arborer une silhouette proche de celle de son prédécesseur et toujours être décliné dans une version à l'écran à la diagonale de 4,7 pouces et l'autre de 5,5 pouces.

Effet bokeh

Pour sentir souffler un début de vent de fraîcheur, il faudra se pencher sur l'optique du téléphone. La presse spécialisée évoque l'intégration d'un double capteur photo sur le plus grand des deux modèles afin d'améliorer significativement la qualité des clichés. C'est bien là le sens de l'invitation envoyée aux médias, croit savoir le site américain The Verge, qui appuie sa "sur-interprétation" sur l'embrouillamini de ronds lumineux représenté sur l'illustration. Les photographes appellent ça un bokeh, le flou d'arrière plan d'une image qui détache le sujet de son environnement. Pour réaliser d'excellents bokehs, un appareil doit disposer d'un objectif à grande ouverture et d'un capteur d'images de grande taille. Un graal difficilement atteignable pour le commun des capteurs mobiles.

Au printemps dernier, l'irruption du P9 de Huawei, puis celle du LG G5, dans un marché en proie à la tentation de la surenchère marketing du nombre de pixels a rapproché cet écueil du domaine du possible grâce à un couple de capteurs certifié Leica, mi-RVB, mi-monochrome, accompagné d'un traitement logiciel donnant aux clichés une profondeur de champ peu commune dans le secteur. Certains fans de la marque à la pomme sont persuadés que le prochain iPhone embrassera le même destin, rapporte Apple Insider, arguant que les deux lentilles permettront de calculer la profondeur de l'image d'une traite afin d'appliquer un filtre numérique bokeh sur les images.

Noirs ambitieux

L'autre aspect visuel qui ressort de l'invitation est l'obscurité, renchérit The Verge, s'appuyant sur le contraste entre le fond sombre et la douceur des couleurs du bokeh, quand les faire-part envoyés par Apple déroulent d'ordinaire un univers graphique lumineux, aéré, convivial et dynamique. Certainement une référence à la prise de vue de faible luminosité, le prochain défi des appareils mobile, poursuit le site spécialisé qui voit en revanche dans les cercles colorés des gouttes d'eau trop évidentes pour qu'Apple ne suggère à travers elles que son prochain téléphone sera insubmersible. Une dernière piste pour la route ? Le cercle de lumière noir en haut à gauche du visuel confirmerait l'abandon de la prise jack 3,5 mm au profit d'un second haut-parleur. Vous avez dit tordu ? Réponses le 7 septembre à partir de 19h sur RTL.fr.

Decoding Apple’s blurry iPhone 7 invite https://t.co/bvXRjoocGp pic.twitter.com/vnb690UJDy — Cult of Mac (@cultofmac) August 29, 2016