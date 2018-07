Les faux "gentils" robots de l'Empire du milieu

publié le 01/07/2018 à 08:52

C'est un petit chien robot qui fait la gueule. Il a un air boudeur, il est assis sur son derrière, les pattes avant croisées sur la poitrine, le regard grave et son maître, son inventeur, un étudiant chinois l'a surnommé "mauvais chien".



Pourtant, ce n'est pas du tout un mauvais chien, c'est même un très gentil toutou. Il s'appelle en réalité Fuli et a été inventé pour rompre la solitude de son maître et surveiller sa santé. Par exemple, si la personne reste immobile trop longtemps, il est capable de savoir si elle fait la sieste, si elle est malade, voire morte. Il peut si besoin appeler les secours. Il sait aussi débloquer une serrure électronique et ouvrir la porte à un livreur.

Mis ce robot-toutou peut devenir moins sympathique si son maître n'est pas gentil avec lui. Car Fuli estime qu'on doit être gentil avec lui puisque lui est gentil avec vous. Ca veut dire le caresser régulièrement, lui parler. Il est d'ailleurs bardé de capteurs qui enregistrent les caresses du maître sur son chien robot en plastique et les paroles qu'il lui adresse.

Si son maître ne lui montre pas de signes d'affection, ses yeux deviennent rouges, il s'approche de son maître et lui envoie des décharges électriques, pas trop fortes bien sûr. Il veut ainsi inciter son maître à s'occuper de lui comme s'il avait un vrai animal de compagnie.



La colombe, symbole de la paix est elle aussi déclinée en robots. Les autorités chinoises ont décidé d'utiliser ces drones, qui ressemblent à s'y méprendre à des oiseaux, pour surveiller la population en toute discrétion. Apparemment, cette pratique aurait commencé il y a quelques années dans une demi-douzaine de provinces.

Le drone-colombe de surveillance Crédit : Northwester polytecnical University

Elles volent à 40 km/h et chaque volatile a une autonomie de 30 minutes. Grâce à leur caméra HD, leur système GPS et leurs liaisons satellites, elles envoient des images aux autorités. Elles peuvent ainsi localiser tout mouvement de foule, tout regroupement suspect. Une des régions qui les utiliseraient le plus est le Xinjiang qui a des veléités indépendantistes.