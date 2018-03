Les derniers Galaxy Note 7 en circulation vont être bloqués aujourd’hui

publié le 31/01/2017 à 17:41

Clap de fin pour le maudit Galaxy Note 7. Épilogue d’un naufrage commercial sans précédent dans l’histoire de la téléphonie, Samsung a annoncé lundi 30 janvier sur son site qu’il désactivera les derniers modèles en circulation ce mardi. "Nous déploierons à partir du 31 janvier une nouvelle mise à jour logicielle de la batterie vers tous les Galaxy Note 7 encore en circulation en Europe. Cette mise à jour bloquera le chargement de la batterie de ces appareils ainsi que leur utilisation en tant que mobile", écrit la marque.



Avec cette annonce, le premier vendeur mondial de smartphone met en application une mesure annoncée à ses clients cet automne, au plus fort du Galaxy Note Gate. Selon Samsung, 94% des Galaxy Note 7 européens ont déjà été repris. Mais certains utilisateurs ont préféré passer outre le programme de rappel mis en place par le constructeur et braver le risque de combustion de la batterie de l'appareil. Les clients encore en possession d’un Galaxy Note 7 peuvent solliciter un remboursement ou un remplacement de leur appareil.



Alors qu’il devait rivaliser avec l’iPhone 7 et porter haut le savoir-faire du groupe coréen en matière de téléphonie, le Note 7 a tourné au fiasco en raison de la propension de sa batterie à exploser, contraignant le premier vendeur mondial de smartphone à le retirer du marché et mettre en place un programme de rappel de grande ampleur, moins de deux mois après le début de sa commercialisation. Une opération estimée à près de 5 milliards d'euros et un coup très dur porté à l’image de la marque.

Selon l'enquête du groupe coréen, la première batterie avait un problème de conception impliquant un court-circuit provoquant une surchauffe et un embrasement et la seconde des problèmes de soudures ayant les même conséquences.

