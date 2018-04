Le prochain iPhone SE pourrait avoir une prise jack et se recharger sans-fil

publié le 27/04/2018 à 14:10

La perspective de voir l'iPhone SE mis à jour cette année prend de l'épaisseur au fil des semaines. Alors que plusieurs rapports font état de la volonté d'Apple de donner un successeur à l'iPhone de 4 pouces lancé en mars 2016, une vidéo apparue le 26 avril sur les réseaux sociaux chinois montre ce qui pourrait correspondre à une nouvelle version de l'appareil vendu 419 euros à l'heure actuelle.



Les images sont à prendre avec des pincettes car elles n'ont pas été authentifiées. Elles ont été reprises par de nombreux sites spécialisés dans l'actualité d'Apple, qui a déjà été victime de fuites dans les médias asiatiques par le passé. Apple ne communique évidemment pas sur le sujet.

La vidéo donne à voir un iPhone avec le même design que le premier modèle. On retrouve un boîtier composé de deux plaques, des bordures épaisses un bouton principal équipé du capteur Touch ID. On remarque surtout la présence d'un port Jack, un standard abandonné par Apple en septembre 2016 avec la sortie de l'iPhone 7.

Le site japonais Macotakara assurait la semaine dernière que cette prise ne serait pas de la partie. On distingue aussi une différence majeure par rapport à la version actuelle. Le dos est recouvert de verre, ce qui pourrait autoriser la recharge sans-fil par induction comme sur la dernière génération d'iPhone.



Au-delà de cette vidéo, la sortie d'une nouvelle version de l'iPhone SE est corroborée par plusieurs analystes dont les prédictions se sont souvent avérées justes par le passé. Le site japonais Macotakara a récemment tablé sur le lancement d'un iPhone SE 2 en mai. Le média coréen Digitimes mise pour sa part sur une commercialisation entre mai et juin, avec une annonce lors de la conférence des développeurs d'Apple WWDC le 4 juin.



Selon ces rapports, le nouvel iPhone SE pourrait bénéficier de composants plus récents, comme la puce Apple Fusion A10 de l'iPhone 7, 40% plus rapide que celle du modèle actuel. L'organisme de certification des produits électroniques eurasien a également validé récemment plusieurs références d'iPhone dont les numéros ne correspondent à aucun modèle existant évoluant sous iOS 11, suggérant le lancement d'un modèle avant cet automne et le lancement des successeurs de l'iPhone 8 et l'iPhone X.