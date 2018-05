Le OnePlus 6 est officiel, un smartphone dernier cri pour un prix agressif

publié le 16/05/2018 à 19:37

La liste des challengers de l'iPhone et du Galaxy S9 s'agrandit de jour en jour. Moins de 24 heures après l'officialisation du Honor 10, qui présente l'un des meilleurs rapport qualité-prix du moment, la marque chinoise OnePlus a levé le voile sur son dernier smartphone vedette, le OnePlus 6, à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Londres ce mercredi 16 mai. Conformément à la formule chevillée à son succès, OnePlus, dont la maison-mère possède aussi les marques chinoises Oppo et Vivo, propose une fois de plus un appareil équipé de la plupart des technologies de pointe pour un tarif agressif : à partir de 519 euros, quand il faut dépenser 800 euros pour le dernier appareil de Samsung et 1.159 euros pour le dernier iPhone.



La plupart des informations annoncées mercredi avaient déjà été ébruitées dans la presse spécialisée ces derniers jours. Comme prévu, le OnePlus 6 est équipé d'un grand écran OLED FHD+ de 6,28 pouces dont les bordures réduites offrent un ratio 19:9. Comme la majorité des smartphones Android annoncés depuis la sortie de l'iPhone X, une encoche fend la partie supérieure de son écran pour augmenter la surface d'affichage effective tout en hébergeant la caméra avant et le haut-parleur.

Le châssis de l'appareil est très proche de celui de son prédécesseur mais son revêtement évolue. Place à une coque en verre certifiée Gorilla Glass 5 plus résistante aux chocs. Le téléphone est proposé dans deux finitions noires, brillante ou mate (moins sujet aux traces de doigts), disponibles dès le 22 mai, ou en blanc à partir du 5 juin.

Au top de la puissance

Le OnePlus 6 bénéficie du processeur le plus rapide du moment, le Snadragon 845. Associé à 6 ou 8 Go de RAM et proposé avec 64 ou 128 Go de stockage, il laisse augurer des performances très solides. Un mode gaming promet un lancement plus rapide des applications les plus utilisées et une priorisation des ressources du smartphone pendant les jeux. L'autonomie est assurée par une batterie de 3.300 mAh et est compatible avec la charge rapide. OnePlus annonce un gain d'une journée d'autonomie en seulement une demi-heure. En revanche, l'appareil n'est pas compatible avec la charge sans-fil et n'embarque pas de port pour carte microSD permettant d'étendre sa mémoire.



La partie photo est assurée par un double capteur dorsal de 20 Mpx+16 Mpx avec stabilisateur optique. OnePlus annonce de meilleurs résultats en basse lumière à la faveur d'un capteur plus grand. Le mode portrait gagne de nouveaux effets et sera proposé dans une mise à jour pour le capteur 16 Mpx en façade. Ce dernier accueille une fonction de reconnaissance faciale qui détecte une centaine de points du visage pour déverrouiller l'appareil. Il peut filmer en 4K à 60 images par seconde et en HD en super ralenti à 240 images par seconde (moins que ses concurrents Samsung, Huawei et Sony). Un éditeur de vidéos fait son apparition.



Pour le reste, le OnePlus 6 évolue sous Android 8.1 Oreo et l'interface maison Oxygen OS toujours aussi personnalisable et assortie de nombreux contrôles gestuels pour naviguer dans l'appareil. OnePlus proposera dans les prochaines semaines de passer à la version beta d'Android P. Le lecteur d'empreintes digitales est placé au dos, sous le double module photo vertical. La prise jack est de la partie. Le OnePlus 6 n'est pas certifié IP68. Mais ses dirigeants assurent qu'il est capable de résister à l'eau et à la poussière tout en précisant que "ce n'est pas une raison pour le plonger dans l'eau".

10 euros de plus que son prédécesseur

Disponible en noir à partir du 22 mai, le OnePlus 6 avec 64 Go de stockage et 6 Go de RAM est proposé à 519 euro, à 569 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et à 619 euros avec 256 Go de stockage. L'an passé, le OnePlus 5T était proposé à 499 et 559 euros selon les versions. Il fait face à une rude concurrence Android avec le Honor 10 proposé à 399 euros, le ZenFone 5 d'Asus à 350 euros et le Nokia 7 Plus à 350 euros, en attendant l'arrivée de Xiaomi le 22 mai.



Le OnePlus 6 est accompagné par les OnePlus Bullets, des écouteurs sans-fil compatibles avec l'assistant intelligent de Google qui bénéficient de cinq heures d'autonomie en dix minutes de chargement mais ne sont pas fournis avec le smartphone : il faudra débourser 69 euros pour en profiter le 5 juin.

