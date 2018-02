Le miroir intelligent arrive dans votre salle de bains

publié le 04/02/2018 à 08:52

Dans cette salle de bains du futur, l'élément principal sera un miroir. Un miroir pour vous regarder bien sûr mais qui sera aussi connecté à plusieurs appareils liés de près ou de loin avec la santé, la beauté et le bien être grâce à une petite box, CareOS.



Sur ce miroir, on va d'abord pouvoir consulter toutes les données transmises par notre pèse-personne connecté et ainsi suivre au jour le jour, l'évolution de notre poids, de notre indice de masse corporelle. Si on a un bracelet ou une montre connectés pour le sport, toutes nos performances, nos entraînements seront visibles sur le miroir. Et si vos enfants ont une brosse à dents connectée, vous pourrez surveiller s'ils se sont bien brossé les dents, le matin et le soir. Le miroir est aussi capable de surveiller via sa caméra, l'évolution de vos grains de beauté et de vous signaler s'il y a un changement dans la couleur ou dans la forme.

Ce miroir est aussi capable de vous donner des conseils pour le maquillage en fonction des produits que vous utilisez. Il suffit de positionner votre rouge à lèvres devant la caméra du miroir qui reconnaît le produit, sa marque et vous aide à bien l'utiliser grâce à un tutoriel.

Pour le soin de votre peau, le miroir est connecté avec une sorte de Nespresso de la beauté. Un appareil inventé par la start-up Romy qui vous suggère l’utilisation de petites capsules pour fabriquer à la demande des lotions ou des crèmes adaptées à votre peau en fonction de votre état de santé.



Enfin, le miroir peut-être connecté au pommeau de douce Hydrao qui vous indique par un code couleur quelle quantité d'eau vous avez consommée. Vous pouvez ainsi surveiller jour après jour les économies que vous réalisez ou si un des membres de la famille passe trop de temps sous la douche.



Vos données personnelles sont stockées en local dans la box CareOS. Seule la reconnaissance faciale permet d'afficher vos données sur le miroir.