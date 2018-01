Le Lifi, l'Internet par la lumière enfin disponible pour le grand public !

publié le 21/01/2018 à 08:52

Présentées lors du CES 2018 de Las Vegas, deux innovations utilisant le Lifi, l'Internet par la lumière sont désormais disponibles pour le grand public



La première, c'est une lampe Lifi proposée par Oledcom. Vous mettez votre ordinateur ou votre smartphone dessous et vous pouvez alors vous connecter à Internet. Concrètement, la lampe est reliée par un câble à votre box Internet. Vous devez ensuite brancher sur votre ordinateur une sorte de clé USB. C'est un capteur qui, placé sous la lumière permet de se connecter à Internet avec du haut-débit.

> MyLiFi® by OLEDCOMM

On ne capte que sous le cône de lumière ce qui a des inconvénients et des avantages. Principal inconvénient, ça réduit la mobilité puisqu'en dehors du faisceau lumineux, il n'y a plus d'Internet. Donc pas question de changer son ordinateur de place toutes les 5 minutes.

En revanche, la sécurité est renforcée puisque personne ne peut de l'extérieur se connecter à votre réseau domestique, la portée n'étant pas suffisante. Autre gros avantage par rapport au wifi, il n'y a pas d'ondes électromagnétiques.



La lampe Lifi d'Oledcom est en pré-commande sur la plateforme de crowdfunding Indiegogoau prix de 690 euros. Elle sera livrée à partir de juillet prochain.



Autre application du Lifi, la serrure connectée de la start-up française Havr. Elle se déverrouille grâce au flash du smartphone. Le code lumineux d'ouverture de la serrure est transporté par la lumière et une petite fibre optique jusqu'au mécanisme interne de la serrure.



Très concrètement, quand vous arrivez devant votre porte, vous lancez l'application Bright Lock, c'est le nom la serrure. Ca déclenche le flash du téléphone que vous positionnez devant votre serrure qui se déverrouille.



On peut affecter plusieurs smartphones à une seule serrure pour permettre à toute une famille d'ouvrir la porte. On peut même donner des accès temporaires, par exemple si vous louez de temps en temps votre appartement ou si vous le prêtez. Vous pouvez transmettre le code de déverrouillage le temps de la location ensuite il ne fonctionnera plus.



D'après les concepteurs, cette technologie est plus sure que celle d'une serrure connectée classique car justement elle ne peut s'ouvrir que par la lumière et uniquement quand on est proche de la serrure, alors que les autres peuvent être ouvertes à distance et facilement piratables.



Bright Lock sera en pré-commande sur le site de Havr à partir de mars pour une livraison à la fin de l'année. Elle coûtera 300 euros et sera compatible avec la majorité des portes.