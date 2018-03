et AFP

publié le 29/03/2018 à 18:39

"L'ensemble du plan Intelligence artificielle représentera sur le quinquennat un effort spécifique et inédit de près de 1,5 milliard d'euros de crédits publics", a déclaré jeudi 29 mars le président de la République dans un discours prononcé lors d'un colloque au Collège de France à Paris. "Regardez qui dirige l'intelligence artificielle dans les grands groupes mondiaux : les Français. Nous avons les talents, nous avons tout pour relever le défi de l'IA", a tweeté le président avant son discours.



Des Français occupent des places importantes dans les géants du secteur, comme Facebook, Google, Samsung, Deepmind... Dans son discours, Emmanuel Macron a insisté sur la volonté de la France "de constituer un hub de recherche au meilleur niveau mondial en IA grâce à la mise en place d'un programme national".



Plusieurs géants internationaux ont annoncé mercredi soir l'implantation en France de grands centres de recherche en IA, comme le Sud-Coréen Samsung qui va installer à Paris son troisième centre le plus important au monde. Sur le 1,5 milliard du plan IA, près de 400 millions d'euros seront dévolus à des "appels à projet et de défis d'innovation de rupture".

À écouter également dans ce journal :

- Affaires des écoutes : l'ancien président Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et l'ex-magistrat Gilbert Azibert ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel dans l'affaire dite des écoutes, a indiqué une source proche du dossier, confirmant une information du Monde.

- Isère : un homme, accompagné d'une femme, a foncé jeudi 29 mars en voiture sur des militaires à Varces-Allières-et-Risset, sans faire de blessés. Deux interpellations ont été effectuées quelques heures plus tard dans le cadre de l'enquête. La piste terroriste a été écartées par le procureur de Grenoble.



- Affaire Noyer : Nordahl Lelandais, entendu jeudi après-midi sur la mort d'Arthur Noyer, militaire qu'il est soupçonné d'avoir assassiné en avril 2017, a été transporté par les enquêteurs sur le lieu où les ossements de la victime avaient été découverts en Savoie.



- Affaire Skripal : l'état de Ioulia Skripal, fille de l'ancien espion russe Sergueï Skripal, "s'améliore rapidement", a indiqué l'hôpital où sont soignés le père et sa fille depuis leur empoisonnement à l'aide d'un agent innervant le 4 mars à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre).



- Mondial 2018 : contrairement à la Coupe du Monde 2014, il y aura un arbitre français en Russie pour le Mondial-2018 : Clément Turpin a été retenu parmi les 36 arbitres et 63 arbitres assistants désignés par la Fifa pour la compétition, selon un communiqué publié jeudi.