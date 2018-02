publié le 07/02/2018 à 15:07

Un design attractif, quatre caméras et un écran au ratio panoramique pour 229 euros. Telle est la promesse du Honor 9 Lite, le dernier-né de Honor, disponible en France mercredi 7 février. Après le Honor 7X (299 euros) et le Honor View 10 (499 euros), lancés en France entre fin décembre et fin janvier, le catalogue de la filiale de Huawei s'enrichit d'un nouveau modèle à destination de son coeur de cible, les 15-34 ans.



Proposé même à moins de 200 euros après une offre de remboursement de 30 euros pour tout achat effectué avant le 28 février, le Honor 9 Lite se présente comme un smartphone d'entrée de gamme attractif. On retrouve le même design en verre que sur le Honor 9, avec un effet miroir à l'arrière. L'intégration du double capteur photo est réussie. Le lecteur d'empreintes digitales est centré sans surprise. La prise en main est facilitée par les bords légèrement arrondis de l'appareil.

Le Honor 9 lite annoncé ce soir par @Honor_FR. Quad camera, écran 18:9 5,6 pouces, Android 8 Emui 8, processeur 8 cœurs et batterie 3.000 mAh. Dispo mercredi à 229 euros pic.twitter.com/NkkNip2aQL — RTL Futur (@rtl_futur) February 6, 2018

Un grand écran confortable pour des usages classiques

Le Honor 9 lite embarque le même processeur Kirin 659 cadencé à 2,35 GHz que le Honor 7X et le Huawei P Smart. Une puce un peu datée suffisante pour une utilisation quotidienne classique. Elle devrait en revanche montrer ses limites avec les jeux vidéo et les applications les plus exigeantes. Le processeur est associé à 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne extensible avec une carte microSD. L'autonomie est assurée par une batterie de 3.000 mAh. La charge rapide n'est pas de la partie faute de connectique USB-C.

Le Honor 9 Lite est recouvert d'une coque en verre à l'avant et à l'arrière Crédit : Honor

Le Honor 9 Lite bénéficie d'un écran LCD lumineux de 5,6 pouces dont les bordures ont été réduites afin de proposer un encombrement similaire à celui d'un appareil de 5,2 pouces. Honor met en avant son ratio panoramique 18:9. Ce format "Full View" est désormais la norme pour la marque qui a annoncé qu'elle ne proposerait plus d'appareil avec un écran à l'ancien format 16:9.

Un quadruple capteur photo taillé pour les selfies

Honor souhaite positionner le Honor 9 Lite comme la nouvelle référence des smartphones d'entrée de gamme Android pour les selfies. Il dispose pour cela de quatre modules caméra. En plus du double capteur habituel à l'arrière, on retrouve à l'avant un capteur de 13 Mpx associé à une lentille de 2 Mpx avec objectif grand angle et autofocus à détection de phase. Honor explique que cela permet de réaliser des selfies avec flou d'arrière-plan et de régler la mise au point et l'effet bokeh après la prise de vue.



Sur le plan logiciel, le Honor 9 Lite bénéficie de la dernière version d'Android 8 Oreo et de la mise à jour de la surcouche maison Emui 8. Une prochaine mise à jour apportera la reconnaissance faciale.